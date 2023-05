Smart Monitor Samsung: pronta la versione 2023

Samsung Electronics ha ufficializzato il lancio globale dell’intera line-up di Smart Monitor 2023. I nuovi Smart Monitor M8, M7 e M5 consentono agli utenti di adattare il proprio monitor al proprio stile per giocare, lavorare o per l’intrattenimento.

“Con la nuova serie Smart Monitor, e in particolare con il modello M8, stiamo alzando il livello di qualità a livello globale“. Lo ha dichiarato Hoon Chung, Executive VP del Visual Display Business di Samsung Electronics, che ha proseguito: “Con un unico monitor, gli utenti possono godersi il meglio dell’intrattenimento e del gaming, della produttività e del comfort personalizzati“.

Design elegante per ogni tipologia di ambiente e stile

Gli Smart Monitor M8, M7 e M5 sono disponibili in una grande varietà di colori e dimensioni. I modelli M8 e M7 sono disponibili nel formato 32”, mentre il modello M5 è disponibile sia nel formato 32 che 27 pollici. L’M8 con risoluzione UHD e luminosità di 400nit è disponibile nelle colorazioni Warm White, Daylight Blue, Sunset Pink e Spring Green. L’M7 con risoluzione UHD e luminosità di 300nit è in Warm White, mentre l’M5 con risoluzione Full HD è disponibile nelle colorazioni Black o White.

Caratterizzati da un nuovo Iconic Slim Design, i modelli M8 e M7 sono estremamente sottili, con uno spessore di 11,39 mm nel punto più sottile del monitor. Per valorizzare il look del monitor e dell’ambiente che lo circonda, sul retro di entrambi i modelli M8 e M7 è stato applicato un elegante motivo a spina di pesce. Il supporto regolabile in altezza con supporto per l’inclinazione consente agli utenti dell’M8 di regolare l’angolazione ogni volta che ne hanno bisogno, creando al contempo un ambiente privo di ingombri. Lo schermo può essere ruotato di 90 gradi per una visualizzazione più agevole dei file estesi in lunghezza.

Smart Monitor che rivoluzionano l’intrattenimento smart

Smart Monitor M8 2023 ha numerosi aggiornamenti e ottimizzazioni delle funzioni rispetto alla generazione precedente. Grazie alla risoluzione 4K, HDR 10+, e 400nit di luminosità, M8 garantisce immagini brillanti e vivide per offrire il meglio dell’intrattenimento smart in un monitor. Con M8 si può accedere facilmente a Samsung Gaming Hub, la piattaforma di streaming integrata, nonché a Smart Hub per servizi come Prime Video, Netflix e YouTube. Sia M8 che M7 supportano inoltre una copertura del colore fino al 99% della gamma cromatica sRGB, per offrire a progettisti e creator la possibilità di visualizzare contenuti con colori brillanti.

Monitor ottimizzati per garantire la massima produttività

La line-up 2023 è stata migliorata per rendere il lavoro da remoto agevole e senza complicazioni. La postazione di lavoro consente l’accesso da remoto grazie alla connessione wireless e al mirroring dei PC. M8 è dotato di una telecamera magnetica e rimovibile che consente agli utenti di connettersi in modalità wireless senza la necessità di ulteriori accessori. La fotocamera SlimFit supporta la risoluzione FHD e le funzionalità di videoconferenza. Gli utenti possono ora connettersi a Google Meet e ad altre applicazioni sfruttando le funzionalità di Auto Framing per riunioni più efficaci. Inoltre, la funzione Multi View è stata aggiornata e consente di utilizzare Microsoft 365 e l’app Browser in modalità a schermo intero per ridurre il numero di passaggi da un’app all’altra.

Per ottimizzare l’interfaccia degli Smart Monitor 2023, è stata aggiunta la funzionalità di controllo con mouse e tastiera a numerose app, tra cui SmartThings e Smart Hub. Gli utenti possono quindi mantenere il pieno controllo, mentre usufruiscono dei loro contenuti preferiti senza la necessità di utilizzare un telecomando.

Monitor di livello avanzato con nuove funzioni personalizzate

Gli utenti possono controllare facilmente tutti i dispositivi IoT di casa da un unico monitor grazie all’IoT Hub integrato, che supporta Zigbee e Thread. L’M8 e l’M7 includono entrambi gli assistenti vocali integrati, tra cui Bixby e Amazon Alexa, che consente agli utenti di controllare il monitor con la propria voce. Il microfono integrato nei modelli M8 e M7 supporta anche il controllo vocale a distanza, consentendo agli utenti di parlare direttamente al monitor.

La nuova funzione My Contents, ora disponibile su tutta la gamma di Smart Monitor 2023, consente agli utenti di accedere rapidamente a informazioni utili. Quando il monitor è in modalità standby e rileva uno smartphone registrato tramite Bluetooth Low Energy (BLE), lo schermo si illumina mostrando a colpo d’occhio le foto dell’utente, il meteo e altro ancora. Il monitor riprende la modalità standby quando lo smartphone è fuori campo.