Una nuova dimensione nella configurazione da Rittal

Rittal Configuration System (RiCS) è lo strumento di pianificazione e configurazione online di Rittal sempre disponibile e facilmente accessibile. RiCS rafforza ulteriormente il concetto di “Value Chain”, dando la possibilità a tutti gli utenti di progettare e configurare armadi compatti e di grandi dimensioni – sia nella versione modulare sia nella versione monoblocco – risparmiando tempo nel processo di progettazione e ordinazione dei singoli prodotti e degli accessori scelti.

Rittal Configuration System consente ad utenti poco esperti o privi di conoscenze specifiche di disegno tecnico di diventare completamente autonomi nel processo di progettazione e, al tempo stesso, di godere di importanti vantaggi quali configurazione senza errori, tempi ridotti di progettazione e database in continuo aggiornamento in funzione dei nuovi prodotti immessi sul mercato.

Grazie al controllo di fattibilità, RiCS garantisce al progetto una perfetta assegnazione scelta degli accessori, risparmiando ulteriore tempo nel processo di selezione e soprattutto senza possibilità d’errore. Una volta scelto, l’accessorio può essere collocato direttamente nella posizione specificata nel modello 3D del configuratore e visualizzato in tempo reale. La funzione “seleziona e trascina” consente di posizionare accessori come i ventilatori-filtro o i condizionatori negli spazi meccanicamente compatibili, per una configurazione più immediata e un risparmio in termini di tempo e di denaro.

Completata la selezione degli accessori, il configuratore calcola a richiesta anche le relative feritoie e i fori necessari, in modo da includere nell’ordine anche le lavorazioni meccaniche. Feritoie, perni filettati, dadi, rivetti e un’ampia gamma di lavorazioni e componenti meccanici possono essere integrati e rappresentati nel modello 3D direttamente online (o live). Non è necessario utilizzare programmi CAD alternativi ma, nel caso in cui fossero già disponibili i disegni CAD, è comunque possibile importare i dati nel configuratore. Grazie ai diversi livelli di personalizzazione è possibile scegliere i componenti di serie oppure personalizzare un armadio.

Con Rittal Configuration System i dati CAD possono essere trasferiti direttamente alla produzione per il controllo dei centri di lavorazione delle parti in lamiera come Rittal Perforex. Al fine di agevolare l’installatore nel montaggio dei singoli componenti, RiCS fornisce i dati CAD e dettagliate istruzioni d’installazione, aumentando ulteriormente la qualità del prodotto finito e aiutando a prevenire errori.

Grazie ai file RiCS generati dal configuratore, la quotazione di un prodotto personalizzato è quindi più rapida; il configuratore genera, inoltre, distinte, codici e disegni in formato 2D e 3D, file operativi già pronti per essere trasferiti con semplici passaggi alle soluzioni “RAS”, così da consentire una veloce lavorazione di tutte le parti piane dell’armadio.