Extreme Networks semplifica le reti nel retail

Lo fa con pacchetti Extreme Retail Select basati sulla tecnologia cloud che eliminano i costi e le complessità

Extreme Networks ha annuncia i pacchetti Extreme Retail Select progettati per eliminare i costi e le complessità legate a selezione, acquisto, costruzione, installazione e gestione dei servizi di rete nelle strutture retail.

Si tratta di soluzioni basate su un ambiente cloud dedicato per il retail e di un’offerta preselezionata di hardware e servizi che permettono alle organizzazioni centrali di implementare e supportare rapidamente tutti i punti vendita periferici da ogni postazione remota: grazie alla soluzione chiavi in mano, i pacchetti possono automatizzare il setup dei nuovi store, massimizzare l’efficienza operativa, ed erogare in modo consistente servizi ed esperienza utente.

6 in tutto le configurazioni tra cui scegliere

I pacchetti Extreme Retail Select sono ottimizzati per le esigenze del settore retail, e offrono alle strutture IT gli elementi necessari per offrire una connettività trasparente e lo stesso livello di servizio agli utenti e personalizzazione disponibile online. Gli utenti possono scegliere tra sei configurazioni, dalle esigenze di una connettività di base fino ad ambienti di rete ad alte prestazioni. Sono già disponibili attraverso la rete dei reseller Extreme.

Funzionalità Chiave

Configurazione Ottimizzata: i pacchetti di base comprendono tutti gli strumenti necessari per connettere i clienti, i dipendenti e tutti gli apparati sul punto vendita in modo affidabile e sicuro, e integrano strumenti di analisi. I pacchetti avanzati offrono funzionalità per il monitoraggio dei prezzi in tempo reale, la gestione intelligente degli scaffali e il digital signage, e la gestione distribuita degli ordini. Questi pacchetti sono ulteriormente segmentati per le esigenze di punti vendita di ogni dimensione.

Installazione Rapida e Gestione Efficace: le configurazioni includono l’accesso a un cloud dedicato per il retail “ExtremeCloud IQ for Retail” e sono pacchettizzate con i nuovi access point Wi-Fi 6, gli switch PoE e i router SD-WAN. Fornisce la gestione unificata delle reti cablata, wireless e SD-WAN, ed è basato su ExtremeCloud IQ, l’architettura cloud di terza generazione che sfrutta sia machine learning che intelligenza artificiale. La combinazione di hardware, software e servizi permette di realizzare una rete flessibile basata sul cloud, in grado di scalare per adeguarsi alle oscillazioni della domanda tipiche del settore retail. Inoltre, permette di contenere i costi di procurement riducendo il numero delle soluzioni.

Analisi e Monitoraggio: il pannello di controllo fornisce una visibilità completa sui client e sulla rete per tutti i clienti, le applicazioni e gli apparati IoT, insieme a un’analisi delle prestazioni del punto vendita a confronto quelle delle altre location. I responsabili di negozi o aziende hanno accessibilità su KPI come il tempo di permanenza, i flussi e la fidelizzazione. Gli utenti IT hanno visibilità sui tempi di risposta, l’utilizzo delle applicazioni in rete e gli allarmi. Una visione a 360 gradi degli utenti e della rete permette al team responsabile di sfruttare tutti i vantaggi di questa analisi avanzata per sfruttare la presenza e la prossimità dei clienti, e fare comparazioni.

Affidabilità e Automazione: le funzionalità cloud di terza generazione, l’integrazione di servizi agnostici rispetto al cloud, e le API aperte forniscono ai retailer la garanzia di poter sfruttare il proprio back-end per migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti. In questo modo, è possibile ridurre le esigenze di aggiornamento continuo degli stock per limitare i rischi di rottura durante i picchi di acquisti, come nei periodi dei saldi. A partire da aprile 2020, sarà possibile sfruttare la funzione Co-Pilot di ExtremeCloud IQ for Retail, per velocizzare e automatizzare la soluzione dei problemi, dall’apertura del ticket alla soluzione e al report conclusivo.

Sicurezza: la conformità PCI offre agli amministratori la capacità di garantire i dati degli utenti e dell’azienda, e al tempo stesso di proteggerli grazie alla segmentazione e al controllo granulare che isolano il traffico dei clienti da quello del punto vendita. ExtremeCloud IQ for Retail è certificato ISO/IEC 27001. Extreme è il primo vendor riconosciuto da ISO per l’impegno verso i sistemi di gestione della sicurezza IT.

Come riferito in una nota ufficiale da Mike Leibovitz, Senior Director Product Management di Extreme Networks: «Ogni retailer comprende la necessità della trasformazione digitale per la crescita, ma spesso non sa da dove partire. I pacchetti Extreme Retail Select rispondono alle esigenze dei retailer indipendentemente dal punto in cui si trovano nel processo di trasformazione, in quanto forniscono una piattaforma flessibile basata sul cloud che risponde alle esigenze IT, semplifica l’acquisto e l’implementazione, ed eroga una nuova esperienza d’acquisto».

Per Bob Laliberte, Practice Director e Senior Analyst di Enterprise Strategy Group: «Una connettività sicura e affidabile è fondamentale per il settore retail, ma ha bisogno di qualcosa di più del semplice hardware. Il cloud Extreme per il retail fa la differenza, perché fornisce allo stesso tempo funzionalità front-end e infrastruttura back-end in grado di accelerare il processo di trasformazione digitale per i retailer anche di piccole e medie dimensioni. La possibilità di implementare e ottimizzare rapidamente le reti in-store può rappresentare una sfida, specialmente durante la stagione degli acquisti, che viene risolta dai pacchetti Extreme Retail Select».