Brian Tien è il nuovo VP Global Sales and Marketing di Zyxel

Brian Tien è il nuovo vicepresidente Global Sales & Marketing di Zyxel Networks.

Tien porta con sé più di 20 anni di esperienza in alcune delle principali aziende IT del mondo.

Operando dagli uffici della sede centrale a Taiwan, Tien sarà responsabile dello sviluppo e dell’attuazione delle strategie di vendita per sostenere la continua crescita di Zyxel Networks e allo stesso tempo della supervisione di ogni attività marketing e comunicazione mondiale della società.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Brian, pronto a condurre l’azienda verso il prossimo salto di qualità – commenta Gordon Yang, CEO di Unizyx e Presidente di Zyxel Networks -. E’ senza dubbio uno dei migliori Sales Manager, possiede una comprovata esperienza nello sviluppo e nella gestione delle attività di vendita e marketing in società di spicco nel settore tecnologico. La sua innegabile leadership e la sua vasta esperienza lo rendono un valido contributo al nostro gruppo dirigente.”

“Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte di Zyxel, una società ampiamente ritenuta leader nel settore del networking per le PMI”,affermaTien. “Le PMI sono parte integrante della crescita economica in tutto il mondo, ma necessitano di tecnologie informatiche che possano aiutarle ad acquisire, servire e soddisfare i clienti in modo più efficiente ed efficace. Questo è il momento perfetto per entrare a far parte del gruppo. Siamo pronti a sostenere le PMI nel migliorare l’efficienza aziendale e nell’avviare la trasformazione digitale tramite tecnologie di rete basate su cloud, che sfruttano l’AI, di elevatissima affidabilità.”

“Sono grato per l’opportunità di unirmi ad un’organizzazione così dinamica; sono pronto a condividere la mia esperienza per continuare a incrementarne la crescita e assicurare che il successo continui”.

Con più di 20 anni di esperienza nei settori ICT e networking in Cina e nel sudest asiatico, Tien ha comprovate capacità di management di canale e business development. Ha ricoperto ruoli da top manager in società high-tech come Cisco e Aruba Networks. Prima di unirsi al gruppo di lavoro Zyxel, Tien è stato direttore vendite di HPE Aruba China, dove ha supervisionato progetti dedicati alla gestione di account strategici, attività commerciali rivolte al segmento PMI, concentrandosi sulla vendita di Soluzioni, di servizi gestiti e sullo sviluppo dell’intero ecosistema.