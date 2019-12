Reti aziendali al sicuro con SecuReporter di Zyxel

Il servizio di analisi visiva delle minacce aiuta a semplificare il monitoraggio della rete aziendale

Sono nuove funzionalità avanzate quelle annunciate da Zyxel per il suo SecuReporter Cloud Analytics Service, che è già parte integrante dei firewall ATP di Zyxel e si applica a tutti i firewall USG con un pacchetto di licenze annuali già dallo scorso ottobre.

Il servizio aiuterà le piccole e medie imprese (PMI) e i fornitori di servizi gestiti (MSP) a prendere provvedimenti tempestivi e reattivi contro le minacce di rete attraverso intuizioni accurate e informate.

Con la continua evoluzione del panorama delle minacce informatiche, le PMI e gli MSP sono sottoposti a forti pressioni per mantenere il controllo dei rischi che incidono sul buon funzionamento delle loro reti. Per le PMI, la mancanza di tempo e di competenze è spesso il principale ostacolo all’identificazione e alla gestione delle minacce, mentre gli MSP sono alle prese con problemi di tempo e risorse per proteggere il vasto numero di reti che gestiscono.

SecuReporter di Zyxel è un servizio di analisi visiva e reporting basato su cloud, progettato per fornire una visione centralizzata delle analisi e dei report di sicurezza informatica, nonché per raccogliere e rapportare i dati sulle minacce. Le informazioni sulla sicurezza sono presentate in grafici, diagrammi e tabelle di facile comprensione e interpretazione.

La giusta linea d’azione arriva solo con visioni precise

Le nuove funzionalità aggiunte forniscono funzionalità avanzate per migliorare l’analisi e le capacità di reporting per un’azione più consapevole e accurata. Sandboxing, filtraggio botnet e IP Reputation analytics costituiscono la colonna portante di un’analisi completa delle minacce. Grazie a queste funzionalità avanzate, gli utenti possono facilmente richiedere report, identificare le reti bot, scoprire quale host interno è stato compromesso e identificare quale minaccia sta attaccando la rete.

Fattori di minaccia analizzati da un’unica dashboard

Una dashboard intuitiva e una funzionalità di reporting completa combina l’intelligence di sicurezza e la correlazione automatica dei dati con l’analisi del traffico in tempo reale. I report possono essere personalizzati e generati quando necessario o programmati giornalmente, settimanalmente o mensilmente. I diversi livelli di funzionalità drill-down offrono agli utenti un’analisi migliorata a seconda delle loro esigenze. Una vista “organizzativa” fornisce un’analisi delle minacce attraverso una singola finestra e un report dell’intera azienda o di più organizzazioni; la visualizzazione “in mappa” mostra un piano di tutti i dispositivi collegati, in modo che siano facilmente localizzabili e identificabili, mentre e una “mappa delle minacce” mostra le geo-località, la frequenza e il tempo, per una visione più dettagliata degli incidenti.

Inoltre, SecuReporter può essere ulteriormente personalizzato per soddisfare le esigenze di ogni singola azienda. Gli avvisi possono essere personalizzati e impostati in base a diverse soglie e condizioni. Per gli MSP, i rapporti sulla sicurezza della rete possono essere personalizzati per ogni cliente, ad esempio aggiungendo loghi o nomi di contatti specifici.

Come riferito in una nota ufficiale da Nathan Yen, AVP Gateway Business Center di Zyxel: «Può essere difficile per le aziende tenere il passo con il numero e la sofisticazione delle minacce esterne alla loro rete. Il nostro servizio di analisi avanzata aiuta le aziende a identificare facilmente i rischi e le minacce alla loro rete».

Infine, il Cloud Analytics Service di SecuReporter è compatibile con i firewall delle serie ATP e USG di Zyxel in esecuzione sul nuovo firmware ZLD4.35.