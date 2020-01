Lifesize: l’IT può supportare le videoconferenze su vasta scala

I miglioramenti apportati a Lifesize Admin Console semplificano il monitoraggio, la gestione e la risoluzione dei problemi delle riunioni video



Lifesize, azienda impegnata su scala globale nell’innovazione di soluzioni di collaborazione video e per la produttività delle riunioni, annuncia una serie di funzionalità progettate per aiutare gli amministratori IT a monitorare più efficacemente le riunioni video in corso, identificare eventuali criticità e supportare in remoto le videoconferenze tramite Lifesize Admin Console.

Lifesize Admin Console

Disponibile immediatamente in tutto il mondo, la console consente ai clienti di Lifesize di sfruttare potenti nuovi report in tempo reale, dashboard aggiornate e statistiche sulle riunioni in corso, per monitorare le prestazioni della rete, la qualità delle chiamate e l’utilizzo della videoconferenza nel suo complesso. Tali analisi e approfondimenti mettono gli amministratori in condizione di evitare in modo proattivo ostacoli tecnici e affrontare in maniera reattiva le criticità che possono limitare la qualità di una riunione.

“Le videoconferenze generano una grande quantità di dati, che solo ora vengono sfruttati; i report e le statistiche in tempo reale consentono una visione concreta e immediata sulla qualità di una riunione e su come diagnosticare eventuali problemi con le tecnologie che la rendono possibile”, ha affermato Michael Helmbrecht, chief operating officer di Lifesize. “Lifesize è da sempre impegnata a dotare gli amministratori IT di strumenti più efficaci, per poter gestire in maniera indipendente il loro network di videoconferenza e collaborazione. Queste funzionalità supportano direttamente tale missione”.

Con i report e le statistiche delle riunioni in diretta, gli amministratori possono visualizzare il riepilogo delle chiamate totali e dei minuti totali utilizzati all’interno del proprio account, suddivisi per giorno, utente, tipo di dispositivo (app Web, app desktop, app mobile o sala riunioni) e piattaforma (iOS, Android, Mac o Windows). All’interno delle specifiche riunioni, gli amministratori possono monitorare i partecipanti, inclusa la loro posizione geografica tramite una visualizzazione della mappa in tempo reale e l’orario di partecipazione e di disconnessione; possono inoltre vedere se la riunione viene registrata, se vengono condivise delle presentazioni e da chi.

Grazie a Lifesize Admin Console gli amministratori possono comprendere meglio l’utilizzo delle videoconferenze, valutare diverse configurazioni di rete e diagnosticare immediatamente gli eventuali problemi tecnici. Analizzare le metriche relative ai contenuti audio e video inviati e ricevuti da ciascun partecipante o dispositivo nel corso di una riunione in corso di svolgimento o già conclusa, consente loro di agire senza dover contattare l’assistenza clienti. La reportistica in tempo reale include grafici per audio e video bitrate, packet loss, risoluzione video e risoluzione dei contenuti delle presentazioni.

Nel corso del primo trimestre del 2020 Lifesize renderà disponibile la valutazione automatizzata della qualità delle chiamate per i partecipanti a riunioni sia live che concluse, informando gli amministratori con report fruibili “a colpo d’occhio” sull’andamento tecnico complessivo di una riunione.

“Utilizziamo quasi quotidianamente le visualizzazioni delle dashboard delle riunioni in tempo reale per monitorare i flussi video, le sale riunioni e le lezioni che abbiamo attivamente su Lifesize nei nostri campus, compresi i dati sulla localizzazione degli studenti e da quali dispositivi si collegano”, ha dichiarato Mike Hellings, multimedia manager alla Kansas City University. “L’Admin Console di Lifesize ci consente già di gestire in remoto tutti i nostri meeting e sistemi Icon room da un presidio IT e utilizzeremo certamente funzionalità ancora più avanzate in futuro”.

Con i report e le statistiche sulle riunioni in tempo reale integrate nell’Admin Console, i clienti di Lifesize possono accedere al loro hub interattivo per i dati e le informazioni sulla videoconferenza per:

• Comprendere l’utilizzo e i requisiti. Allocare correttamente le risorse di rete e gestire centralmente la distribuzione globale delle videoconferenze, tenendo sotto controllo l’analisi approfondita delle tendenze di condivisione di video, audio e contenuti, nonché della posizione e dei dispositivi dei partecipanti.

• Assicurare riunioni di alta qualità. Garantire che tutti gli utenti dell’organizzazione godano di un’esperienza di collaborazione video ad alta definizione, senza interruzioni, ogni volta che si incontrano, grazie al monitoraggio della qualità delle chiamate su base regolare o in tempo reale per riunioni di alto livello.

• Risolvere i problemi in modo rapido e sicuro. Diagnosticare in modo proattivo e rispondere ai problemi tecnici sulla base dei dati reali, con più rapidità ed efficienza, grazie al colpo d’occhio sullo svolgimento delle riunioni in corso o concluse.