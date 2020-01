Si amplia la partnership tra Computer Gross e Kaspersky

Dal 2020 Computer Gross, oltre a distribuire le soluzioni delle categorie Enterprise e Canale, distribuirà anche i prodotti pacchettizzati di Kaspersky

Kaspersky, azienda di sicurezza informatica a livello globale, consolida la propria partnership con Computer Gross, distributore di soluzioni ICT in Italia, rinnovando e ampliando l’accordo di distribuzione dei prodotti della cybersecurity house.

Dal 2020, infatti, Computer Gross, oltre a distribuire le soluzioni delle categorie Enterprise e Canale, distribuirà anche i prodotti pacchettizzati: Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Small Office Security.

La modalità di acquisto B2B Stores, già attiva, vedrà ampliato il ventaglio di prodotti offerti, per assicurarne una distribuzione capillare. Il distributore vanta sul territorio italiano 15 punti strategici per essere vicino ai rivenditori, consolidare le relazioni con i professionisti e offrire così valore aggiunto al mercato. In tal modo, sarà possibile portare la cultura della cybersecurity in modo granulare, anche a livello locale.

Nel marzo 2019, Kaspersky e Computer Gross avevano annunciato la firma di un primo accordo per la distribuzione delle licenze in formato Electronic Software Delivery (ESD), consolidando una partnership già avviata. L’accordo attuale si inserisce nella prospettiva di ampliare e presidiare il canale dei rivenditori.

“L’accordo appena formalizzato si inserisce in una comune strategia e testimonia una visione e un impegno condivisi nel campo della sicurezza al fine di sensibilizzare il Canale sui rischi legati a queste tematiche, presentando un’ offerta di soluzioni completa e accessibilE” commenta Daniele Mazzantini, Business Unit Manager – Device Division Computer Gross.