I sistemi multifunzione di Kyocera sono da premio

I sistemi multifunzione monocromatici TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i insigniti con i Winter 2020 Pick Award di Keypoint Intelligence Buyers Lab

Keypoint Intelligence – Buyers Lab ha assegnato a Kyocera Document Solutions Europe tre Winter 2020 Pick Award relativi ai sistemi multifunzione monocromatici TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i.

Questo riconoscimento viene assegnato due volte all’anno, in estate e in inverno, per i sistemi da ufficio e viene conferito ai prodotti che hanno dimostrato le migliori prestazioni nella vasta serie di test di laboratorio di Buyers Lab.

Già nel 2019, BLI ha attribuito a Kyocera sei Summer 2019 Pick Award per le fotocopiatrici multifunzione a colori TASKalfa 6053ci, 4053ci e 3253ci e per i sistemi monocromatici TASKalfa 6003i, 5003i e 4003i MFP.

Il premio di Keypoint Intelligence – Buyers Lab posiziona Kyocera come leader del settore sia nel segmento delle stampanti multifunzione a colori che in bianco e nero.

L’eccellenza nelle fotocopiatrici MFP monocromatiche di alta gamma

Come riferito in una nota ufficiale da George Mikolay, Associate Director, Copiers MFP/Production Analysis di Keypoint Intelligence: «I sistemi Kyocera TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i si sono dimostrati altamente affidabili nella produzione di quasi 500.000 stampe in totale. Se si considera anche la facilità con cui è possibile caricare la carta, le elevate capacità di carta e le semplici procedure per eliminare gli inceppamenti nell’improbabile eventualità che si verifichino, questi dispositivi manterranno produttivi grandi gruppi di lavoro, giorno dopo giorno».

Questi sistemi sono stati riconosciuti come “altamente affidabili” per una varietà di vantaggi e funzionalità tra cui prestazioni, affidabilità, guida eccezionale e creazione di profili dal driver e dal pannello di controllo.

I prezzi bassi e le serie di funzionalità superiori alla media rendono estremamente interessante la proposta di valore di ciascun dispositivo, è stato l’ulteriore commento di Mikolay.

Kyocera Document Solutions supporta l’elaborazione dei documenti degli uffici fornendo sistemi multifunzione e stampanti che combinano funzionalità avanzate e affidabilità con straordinarie credenziali ecologiche.

Inoltre, sfruttando la sua profonda conoscenza degli ambienti d’ufficio, l’azienda offre soluzioni software che digitalizzano e automatizzano i flussi di lavoro documentali, nonché soluzioni che migliorano la sicurezza digitale, la produttività e l’efficienza.