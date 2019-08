La gamma Kyocera TASKalfa premiata con i Summer 2019 Pick Award di Keypoint Intelligence Buyers Lab

Tre sistemi a colori e due in bianco e nero della gamma TASKalfa di Kyocera sono stati premiati con i Summer 2019 Pick Award di Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), relativi alle stampanti multifunzione

Tre sistemi a colori e due in bianco e nero della gamma TASKalfa di Kyocera sono stati premiati con i Summer 2019 Pick Award di Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), relativi alle stampanti multifunzione.

Hanno ricevuto gli ambiti riconoscimenti i sistemi multifunzione A3 a colori TASKalfa 6053ci, TASKalfa 4053ci e TASKalfa 3253ci, nonché i sistemi in bianco e nero TASKalfa 6003i e TASKalfa 5003i. Tutti i dispositivi sono stati riconosciuti come “eccezionali” per una molteplicità di vantaggi e funzionalità, tra i quali le prestazioni, l’affidabilità e la costante qualità dell’immagine.

George Mikolay, Associate Director, Copiers/Production di Keypoint Intelligence – Buyers Lab, ha dichiarato: “La storia di Kyocera Document Solutions nasce insieme al concetto di affidabilità. Durante i test, abbiamo riscontrato in totale solo tre inceppamenti nella produzione di quasi 600.000 stampe. E quando si prendono in considerazione i consumabili a lunga durata, i tempi di inattività saranno raramente, o mai, una fonte di preoccupazione. Il premio conferito a Kyocera Document Solutions come produttore di sistemi multifunzione più affidabile mette un sigillo sull’eccellenza dell’azienda in questo settore.”

“È un onore che i nostri dispositivi siano stati riconosciuti leader di mercato da Buyers Lab – commenta invece Michimasa Kobayashi, Senior Manager Product Marketing, Marketing Innovation Centre di Kyocera Document Solutions Europe -. I sistemi TASKalfa sono progettati per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Ciò significa che possono sempre contare sui prodotti Kyocera per stampare con qualità la documentazione di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.”

Il riconoscimento BLI Pick di Keypoint Intelligence viene assegnato due volte all’anno, in estate e in inverno, per i sistemi da ufficio e viene conferito ai prodotti che hanno dimostrato le migliori prestazioni nella vasta serie di test di laboratorio di Buyers Lab.