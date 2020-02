RISCO Group annuncia i Partner Gold e Platinum per il 2020

Potendo contare ora su 50 distributori certificati in tutta la Penisola e su quasi 60 installatori Gold e Platinum, RISCO Group rinnova il suo impegno a sostegno della crescita professionale dei propri installatori e distributori

In occasione dell’inizio del nuovo anno RISCO Group – azienda indipendente attiva nel mercato della sicurezza e specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza integrate – conferma il consolidamento della propria rete di distributori e installatori, asse portante nella commercializzazione delle soluzioni dell’azienda, e annuncia i nuovi partner Gold e Platinum per il 2020.

Il Programma Stars, pensato dall’azienda per favorire e supportare la crescita dei propri installatori e lanciato nel 2016, include tra i suoi benefici vari strumenti ed esclusivi vantaggi per essere più competitivi in un mercato in continua evoluzione: scansionando i QRcode presenti sugli imballi delle confezioni non solo vengono infatti accumulati Punti Stars ma dallo scorso luglio gli installatori possono beneficiare di un’estensione di garanzia su un prodotto di 3 anni aggiuntivi, oltre ai 2 standard, per un totale di 5 anni.

Chi è Partner Stars inoltre ha diritto a promozioni con un prezzo dedicato o a moltiplicatori dei punti stars sulle scansioni, oltre ad accedere a moduli online – tecnici o commerciali – sulle soluzioni RISCO per conseguire certificazioni di prodotto, che attestano il conseguimento di specifiche competenze con gli utenti finali.

Inoltre tutti i Partner RISCO – siano essi come livello Silver, Gold o Platinum – che conseguono le certificazioni tecniche di LightSYS e Agility, hanno diritto ad essere pubblicati sulla pagina ‘Trova un installatore’ sul sito web dell’azienda, dedicata ai professionisti che RISCO vuole dare come riferimento agli utenti finali che non hanno ancora un installatore professionista di fiducia.

In questo modo si desidera premiare quanti hanno investito nella propria formazione tecnica sui prodotti RISCO e promuovere i loro riferimenti agli utenti, come ulteriore garanzia nella scelta dell’installatore a cui rivolgersi. Solo nel corso del 2019, si contano circa 7000 click per visualizzare il dettaglio del numero di telefono o email degli installatori pubblicati, cresciuti del doppio rispetto al 2018 che contava circa 3000 richieste.

Questo trend positivo, si conferma anche nel numero di Partner Gold e Platinum quadruplicato nel 2020 rispetto al 2016 e raddoppiato rispetto al 2018, che ad oggi conta 4 Partner Platinum certificati, oltre a 53 Partner Gold.

Infatti, chi tra gli installatori lavora in modo più costante e continuativo con RISCO ha modo di diventare partner Gold o Platinum, grazie al raggiungimento di specifiche soglie di punti e del numero di certificazioni.

A fronte del loro impegno, queste aziende accedono a ulteriori benefici specifici: moltiplicatori di punti su ogni prodotto, possibilità di personalizzare la App di gestione per utenti finali con il loro logo per aumentare la fidelizzazione dei loro clienti, da quest’anno la stesura di una case history su un’installazione di particolare rilievo, training dedicati da parte di RISCO e demo unit su nuovi prodotti al 50% del loro valore commerciale per i partner Gold e in regalo per i Platinum.

Questi partner inoltre sono coinvolti nei beta test dell’azienda e in interviste con riviste di settore, proprio per le competenze che sono in grado di mettere in campo. Sono inoltre pubblicati in una pagina dedicata del sito RISCO, nella sezione chi siamo, e sono messi in particolare evidenza nella pagina ‘Trova un Installatore’.

“RISCO Group sostiene e premia la formazione e la professionalità dei propri installatori per assicurare agli utenti finali un più facile accesso a professionisti della sicurezza competenti. Questo impegno si riflette nell’incremento dei partner totali a 57 aziende, di cui 17 nuove, ma anche nella crescita di livello da Gold a Platinum e nella conferma di 38 aziende dallo scorso anno. Essere partner Gold o Platinum è, infatti, il risultato di un percorso di selezione e verifica attraverso parametri precisi fissati da RISCO in termini di scansioni totali dei suoi prodotti nel corso di un anno solare e dell’ottenimento di certificazioni di livello professionale,” commenta Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia. “Inoltre, vantando un solido canale di distributori in grado di coprire la quasi totalità del territorio nazionale, RISCO Group è in grado di offrire agli installatori una presenza capillare e un più facile accesso a professionisti della sicurezza in grado di fornire supporto tecnico e commerciale”.