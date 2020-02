Avaya Spaces: la collaborazione parte dal cloud

Avaya Spaces è un’applicazione totalmente cloud facile da usare e accessibile da qualsiasi luogo e dispositivo. Consente con un semplice click chiamate vocali, meeting virtuali e condivisione di documenti tra team distribuiti geograficamente

Oggi sono sempre di più i dipendenti che lavorano in mobilità o in sedi lontane geograficamente. Proprio per rispondere a questo nuovo scenario nel mondo del lavoro, Avaya ha aggiunto nuove funzionalità ad Avaya Spaces con un approccio che favorisce un’esperienza a 360° grazie alla centralizzazione di voce, video, messaggistica, chat e gestione delle attività su di un’unica interfaccia utente per migliorare la produttività e aumentare la soddisfazione dei dipendenti.

Cos’è e come funziona Avaya Spaces

Avaya Spaces è un’applicazione cloud per le riunioni e la collaborazione in team a costi contenuti che integra voce, video, attività, condivisione di contenuti e altro ancora in un’unica applicazione accessibile da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.

Avaya Spaces è facile da usare e favorisce la creazione di riunioni virtuali e collaborazioni di team, consentendo agli utenti di creare spazi di lavoro in cloud dove inviare messaggi, incontrarsi virtualmente, condividere contenuti e gestire attività da PC o da dispositivi mobile, il tutto in sicurezza e con la massima semplicità.

Avaya Spaces permette agli utenti di creare uno spazio di lavoro o un hub digitale per collaborare tramite instant messaging, riunioni e condivisione di contenuti. L’applicazione mette a disposizione degli utenti un ambiente virtuale dove comunicare e lavorare attraverso un ampio numero di canali in modo semplice, economico e sicuro.

“Avaya Spaces è una soluzione che s’inserisce perfettamente nella strategia Cloud di Avaya ed è la risposta più immediata, efficace e semplice a queste esigenze. Si pensi ad esempio alle esigenze in ambito smart working, nuova modalità di lavoro che finalmente anche in Italia si sta sviluppando in organizzazioni sia private che pubbliche. Un sistema di comunicazione e collaborazione innovativo come Avaya Spaces costituisce la base tecnologica e funzionale per la sua piena implementazione” commenta Massimo Palermo, Country Manager – Avaya Italia.

Le nuove funzionalità di Avaya Spaces:

· Disponibilità in oltre 60 paesi. Avaya Spaces fornisce funzionalità di comunicazione cloud per un ambiente di lavoro più rapido ed efficace;

· Spazi cloud permanenti per messaggistica, riunioni, condivisione di file e gestione attività;

· Riunioni video HD a costi ridotti per un massimo di 500 partecipanti con registrazione e condivisione di contenuti;

· Connettività con l’unità di collaborazione Avaya IX CU360 huddle e sistemi di sala video SIP;

· Accesso da browser e applicazioni mobili con Google, Slack, Microsoft Office 365, Outlook e Teams integrations;

· Amministrazione degli utenti tramite Avaya Aura e Avaya IP Office per una gestione senza soluzione di continuità.

Disponibilità

Avaya Spaces è ora disponibile con un abbonamento flessibile, una formula che rende facile per i clienti scalare i consumi in base alle proprie specifiche esigenze. Il fee mensile o annuale include l’aggiornamento alle ultime release, il supporto di Avaya e la possibilità di variare fino al 20% il numero di utenti abbonati senza costi aggiuntivi se Spaces viene offerto all’interno del bundle Avaya IX Subscription.