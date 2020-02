QNAP presenta il QGD-1600P

QNAP accelera la trasformazione digitale utilizzando il primo switch PoE avanzato al mondo con QTS e virtualizzazione

QNAP Systems (QNAP), innovatore per le soluzioni di calcolo, rete e archiviazione, ha lanciato il nuovo switch PoE gestito QGD-1600P, già disponibile.

In quanto primo switch avanzato al mondo, il QGD-1600P offre la gestione di rete, funzionalità archiviazione dei dati e calcolo grazie al supporto per QTS e la virtualizzazione.

Conforme con lo standard IEEE 802.3bt PoE++ più recente, il QGD-1600P offre fino a 60 watt per porta e diverse funzioni di gestione di Livello 2. Grazie alle funzioni switch e NAS integrate, il QGD-1600P supporta anche varie applicazioni QTS e di virtualizzazione per offrire la sorveglianza IP, sicurezza di rete, espansione dell’archiviazione e gestione LAN wireless. Il QGD-1600P consente inoltre la gestione centrale remota su dispositivi avanzati accelerando la trasformazione digitale delle aziende con l’implementazione di una rete intelligente.

“Il panorama IT è in continuo cambiamento, e il QGD-1600P è stato progettato per aiutare le aziende e le organizzazioni ad accelerare la loro trasformazioni digitale per implementare un’ampia gamma di applicazioni potenziali,” afferma Bennett Cheng, Product Manager di QNAP “Una delle principali applicazioni è la sorveglianza poiché grazie alle sue 16 porte PoE gigabit, il QGD-1600P offre un’ampia connettività e funzioni di gestione per una soluzione di sorveglianza dedicata.”

Il QGD-1600P è dotato di PoE gigabit a 4 porte da 60-watt e 12 porte da 30-watt (con due porte combinate PoE/SFP) per fornire fino a 370 watt a più dispositivi consumo elevato di energia (PD). Grazie a un processore quad core Intel Celeron J4115, switch CPU, e due vani unità SATA, il QGD-1600P soddisfa sia le richieste di trasmissione di rete che di archiviazione. Con i processori dedicati per il NAS e le funzioni switch, il QGD-1600P utilizza indipendentemente le interfacce di gestione di rete QSS (QNAP Switch System) e QTS. Inoltre, QTS e QuNetSwitch sono facili da usare e aiutano le PMI e implementare in modo flessibile e sicuro l’infrastruttura IT.

Con le funzioni di gestione PoE intelligente (inclusi la pianificazione PoE, priorità dell’alimentazione e abilitazione/disabilitazione dell’alimentazione), il personale IT può controllare in modo efficiente i dispositivi alimentati per garantire una rete PoE a risparmio energetico. L’espandibilità PCIe offre inoltre la possibilità di espandere le funzionalità del QGD-1600P usando le schede di rete 10GbE, schede SSD M.2/10GbE QM2 a due porte, schede USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) o schede wireless.

Specifiche principali

QGD-1600P-8G

8 GB DDR4 di RAM

8 GB DDR4 di RAM QGD-1600P-4G

4 GB DDR4 di RAM

4 porte PoE RJ45 Gigabit 802.3bt da 60-watt, 10 porte PoE RJ45 Gigabit 802.3at da 30-watt, 2 porte PoE RJ45/SFP Gigabit 802.3at da 30-watt; processore Intel Celeron J4115 quad-core 1,8 GHz, 2 porte SSD/HDD SATA 6Gb/s da 2,5”, 2 slot di espansione PCIe Gen2, 1 porta USB 3.0, 2 porte USB 2.0