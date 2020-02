Kingston riceve la certificazione NATO di livello avanzato per la serie crittografata IronKey D300

Kingston Digital Europe ha annunciato che la serie di Flash drive USB crittografate Ironkey D300 ha ottenuto la Certificazione di Livello Restricted NATO.

Ciò indica che, dopo un attento processo di validazione, IronKey D300, IronKey D300S e IronKey D300SM di Kingston sono stati inseriti nel NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC) per i prodotti di sicurezza che rispondono ai requisiti operativi degli enti nazionali, civili e militari della NATO.

Il NIAPC è istituito secondo una direttiva INFOSEC e garantisce che solo i prodotti crittografati sviluppati in una nazione membro della NATO vengano valutati e approvati per l’uso in conformità con le politiche di sicurezza NATO. La serie IronKey D300 è ora inclusa in questo elenco, il che significa risultare qualificato come drive Flash crittografato che soddisfa i livelli di protezione dati stabiliti dalla NATO per proteggere le informazioni contro perdite o attacchi informatici. Il transito di dati sensibili necessita di essere protetto in quanto qualsiasi perdita o falla può causare danni alle forze della NATO, ai suoi membri o alle sue missioni.

“Siamo lieti che le unità drive della serie IronKey D300 siano ora certificate, aggiungendosi così ad altri nostri drive USB crittografati già certificati in passato, come D100 e D200. Ciò garantisce agli utenti che IronKey è un brand riconosciuto e affidabile in tutta la NATO e nelle agenzie governative che ne fanno parte, proteggendo i dati ad un livello avanzato”, ha affermato Oscar Escayola, BM Flash Manger EMEA. “Kingston si impegna a creare USB crittografate che proteggono i dati a livello militare e governativo, cosicché gli utenti con forti requisiti di sicurezza possano essere certi che le nostre unità incontrino le loro esigenze quando i dati sensibili sono in transito”.

Il drive USB IronKey D300 dispone di certificazione FIPS 140-2 di Livello 3, ciò significa che risponde ai principali requisiti governativi come la sicurezza di un sigillo antimanomissione, la gestione delle chiavi crittografiche e le capacità di autenticazione avanzate. FIPS 140-2 è un insieme di requisiti e standard per moduli crittografati per la manutenzione dell’integrità dei dati protetti dal drive. La certificazione di Livello 3 richiede grande sicurezza contro la manomissione fisica per impedire a utenti malintenzionati di accedere al modulo crittografico. La serie USB IronKey è dotata di involucro in zinco e i dati contenuti sono protetti dalla crittografia di grado militare AES a 256-bit in modalità XTS, con un modulo interno crittografico e un sigillo in materiale epossidico per il massimo livello di protezione contro le manomissioni.

Il drive utilizza un firmware con firma digitale che lo rende immune agli attacchi BadUSB e utilizza un sistema di protezione basato su una password complessa per prevenire i tentativi di accesso non autorizzati. La versiona serializzata di IronKey D300 include un numero di serie e un barcode univoci che possono essere scannerizzati e usati dagli amministratori della sicurezza per una facile tracciabilità e processi di implementazione che coinvolgono tutta l’azienda. Non solo, IronKey D300 offre una tastiera virtuale dove è possibile inserire una password con un solo clic del mouse al fine di ostacolare keyloggers e screenloggers.

Disponibile in capacità da 4GB a 128GB, la serie IronKey D300 è un’unità drive economica e facile da utilizzare e, al contempo, uno strumento potente per tutti i Paesi membri della NATO.