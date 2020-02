Tecnologia filtro Qualcomm per i device mobili 5G/4G

L’innovativa tecnologia Qualcomm ultraSAW RF migliora le performance della frequenza-radio nelle bande fino a 2.7 GHz

Qualcomm Technologies ha annunciato la tecnologia filtro Qualcomm ultraSAW.

Si tratta di un’altra innovazione rivoluzionaria che si aggiunge al portfolio di tecnologie wireless dell’azienda facendo leva sull’eredità nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per abilitare nuove esperienze ed espandere l’ecosistema mobile.

Come riferito in una nota ufficiale da Christian Block, senior vice president and general manager, RFFE, QUALCOMM Germany RFFE: «La nostra innovazione a pellicola sottile offre miglioramenti di performance eccezionali rispetto alle tecnologie BAW esistenti. In qualità di innovatore leader nel settore delle tecnologie wireless a livello globale, Qualcomm continua a superare i limiti di ciò che è possibile nella tecnologia mobile. Grazie all’aumento di contenuti pensati per i filtri nei design 5G, i nostri clienti OEM sono entusiasti dell’interessante combinazione abilitata da Qualcomm ultraSAW in termini di performance dei filtri migliorate e costi minori».