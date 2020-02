Eurotech entra nell’Amazon Web Services Partner Network

Obiettivo: velocizzare lo sviluppo e l’implementazione di progetti IoT

Eurotech – azienda che progetta e sviluppa componenti hardware, software, servizi e soluzioni per l’Internet of Things (IoT) – annuncia di essere tra i Select Technology Partner nell’Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), con un’offerta di Edge Gateway IoT che supportano i servizi AWS.

I clienti possono implementare soluzioni IoT più rapidamente con il ReliaGATE 10-12, un dispositivo certificato AWS pre-testato e validato per connettersi ai servizi AWS IoT Core, e presente all’interno del catalogo dei dispositivi partner di AWS.

Il ReliaGATE 10-12 di Eurotech è un Multi-service IoT Edge Gateway progettato per fornire connettività LTE (con fallback 3G) in applicazioni industriali.

I visitatori della fiera Embedded World, che si terrà dal 25 al 27 febbraio a Norimberga, potranno vedere i gateway e il middleware ESF connessi ai servizi AWS allo stand di Eurotech (Padiglione 3, Stand 3-119).

Eurotech fornisce computer, infrastrutture di comunicazione e componenti IoT per garantire un vantaggio competitivo ai propri clienti.

La combinazione dei robusti Multi-service IoT Edge Gateway – arricchiti con Everyware Software Framework (ESF) – e i servizi AWS, è pensata per offrire i componenti per realizzare soluzioni IoT Edge-to-Cloud.

L’integrazione dei gateway con ESF permette agli sviluppatori di interfacciarsi con diversi protocolli di campo e pubblicare i dati su cloud senza scrivere una linea di codice, connettendo il mondo OT con i servizi AWS.

Come riferito in una nota ufficiale da Robert Andres, Chief Strategy Officer di Eurotech: «Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’APN e di rafforzare la nostra già esistente relazione con AWS. Questo permette ai clienti di raggiungere risultati positivi per il proprio business grazie all’uso dei dati derivanti dalle applicazioni IoT, L’integrazione – testata e validata – dei gateway e dell’Edge middleware di Eurotech permette ai clienti di sfruttare al massimo i benefici delle tecnologie di Eurotech, progettate per diversi mercati verticali come l’industriale, i trasporti e le utility, e di integrarli con i servizi AWS».