ASUS annuncia l’esclusiva tecnologia Power Balancer

La società al lavoro per ridurre complessivamente il consumo energetico mantenendo alte le prestazioni della CPU

ASUS ha annunciato l’esclusiva tecnologia Power Balancer, che permette ai suoi server di risparmiare fino a 31 watt di potenza per nodo su carichi di lavoro specifici, riducendo drasticamente il costo totale di proprietà per applicazioni su larga scala.

Nello specifico, ASUS ha annunciato l’esclusiva tecnologia Power Balancer per supportare il nuovo processore scalabile Intel Xeon di seconda generazione in tutta la propria lineup di server, compresi i sistemi server serie RS720 / 720Q / 700 E9, RS520 / 500 E9 e ESC8000 / 4000 G4 e le schede madri server Z11.

Tecnologia ASUS Power Balancer

La consapevolezza ecologica e il consumo di energia sono diventati argomenti importanti nel settore dei server negli ultimi anni, soprattutto perché un numero maggiore di datacenter richiede migliori prestazioni di elaborazione, più spazio di archiviazione e connessioni più veloci insieme a un consumo di energia più efficiente.

Nel 2019, ASUS ha annunciato una tecnologia di controllo termico del server denominata Thermal Radar 2.0, che fornisce monitoraggio della temperatura del server in tempo reale e regolazioni dinamiche della curva della ventola per ridurre il consumo di energia della stessa.

Con il nuovo processore scalabile Intel Xeon di seconda generazione, ASUS presenta Power Balancer, una tecnologia di risparmio energetico progettata per continuare a offrire il meglio in termini di efficienza energetica.

ASUS Power Balancer è una tecnologia esclusiva che consente ai server ASUS di regolare automaticamente il carico complessivo della CPU in base a un monitoraggio in tempo reale, riducendo il consumo energetico complessivo per migliorare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi / prestazioni.

Il laboratorio server ASUS ha recentemente effettuato un confronto tra un server ASUS con e senza tecnologia Power Balancer. Senza la tecnologia, la CPU del server richiedeva 130 watt di potenza mentre funzionava con un carico di lavoro dell’80%.

Con la tecnologia ASUS Power Balancer, il server ha ottenuto un risparmio energetico del 14% mantenendo lo stesso livello di prestazioni.

I risultati mostrano chiaramente che la tecnologia Power Balancer consente ai server ASUS di ridurre il consumo di energia della CPU in scenari multi-thread regolando le frequenze più adatte.

Prestazioni avanzate su un’ampia gamma di server

ASUS offre prestazioni avanzate su un’ampia gamma di server e schede madri server che sfruttano i nuovi processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione.

Intel ha introdotto 18 nuovi SKU in cui la frequenza massima può aumentare fino a 4,5 GHz con Turbo Boost, offrendo un miglioramento delle prestazioni fino al 25–36% sul benchmark SPEC CPU2017 per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.

Le schede madri per server serie ASUS Z11 per il nuovo processore scalabile Intel Xeon di seconda generazione sono disponibili in formato ATX, EEB e CEB per adattarsi a un’ampia varietà di applicazioni.

I clienti possono utilizzare queste schede madri per HPC, servizi finanziari, cloud gaming e prestazioni VM con core aggiuntivi, frequenze più elevate e uno sforzo minimo sui requisiti di riconfigurazione del sistema.

I server ASUS, tra cui la serie RS720 / 720Q / 700 E9, RS520 / 500 E9 ed ESC8000 / 4000 G4, supportano completamente i nuovi processori scalabili Intel Xeon di seconda generazione con memoria Intel Optane e offrono soluzioni ottimizzate per il carico di lavoro che accelerano e semplificano il processo di selezione di hardware e software.

Le serie E9 RS720 / 700 / 720Q sono server a due socket in chassis da 2U e 1U, progettati per molteplici carichi di lavoro, migliori prestazioni e densità di elaborazione (RS720Q).

Le serie RS520 / 500 E9 sono server tradizionali che bilanciano prestazioni, efficienza e gestibilità dello chassis 4U, 2U e 1U.

La serie ESC8000 / 4000 G4 sono server GPU ideali per l’intelligenza artificiale, il deep learning, l’infrastruttura desktop virtuale (VDI), il rendering e ricerca scientifica.