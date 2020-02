Zscaler è ISV Partner of the Year di Microsoft

Zscaler è stato nominato ISV Partner of the Year durante la cerimonia di assegnazione dei premi per i partner Microsoft Security 20/20

Zscaler, specialista nella cloud security, ha ricevuto il riconoscimento Microsoft Security 20/20 per la categoria ISV Partner of the Year. L’azienda è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per aver dimostrato eccellenza nell’innovazione, nell’integrazione e nell’implementazione della tecnologia Microsoft presso la propria clientela.

“Zscaler è entusiasta del premio ISV Partner of the Year ricevuto da Microsoft Security”, ha dichiarato Jay Chaudhry, Presidente e CEO di Zscaler. “Grazie alla stretta collaborazione tra Zscaler e Microsoft le aziende hanno la certezza di usufruire di tecnologie innovative che operano al meglio insieme per contribuire a rendere sicuri i loro percorsi di trasformazione digitale. Questo premio è una chiara dimostrazione per i nostri clienti che sono leader di successo in un mondo mobile e cloud-first”.

Zscaler e Microsoft aiutano i clienti a intraprendere un percorso sicuro di trasformazione digitale attraverso l’integrazione della piattaforma di sicurezza cloud Zscaler con Azure Active Directory, Microsoft Cloud App Security, Azure Sentinel e molte altre tecnologie di sicurezza che consentono di accedere in totale sicurezza a tutte le applicazioni aziendali, indipendentemente dal luogo in cui sono ospitate. Inoltre, Zscaler è il primo fornitore di sicurezza cloud a far parte del Microsoft Networking Partner Program for Office 365. Il programma è progettato per offrire ai clienti un insieme di partner le cui pratiche di implementazione e linee guida sono allineate alle raccomandazioni di Microsoft per il networking per Office 365 con l’obiettivo di garantire un’esperienza utente veloce e sicura.

“Risolvere le problematiche di sicurezza dei nostri clienti comuni è un vero e proprio lavoro di squadra” ha affermato Andrew Conway, General Manager, Security Product Marketing, Microsoft Corp. “Siamo lieti di premiare questi leader del nostro ecosistema”.