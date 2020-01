Al via le Microsoft Academyadi 2020

Tre nuovi percorsi di formazione dedicati ai partner di canale con focus sui servizi cloud

È partito due giorni fa il nuovo progetto di formazione Microsoft Academyadi 2020 che, nel corso del primo semestre dell’anno, offrirà ai partner di canale l’opportunità di scoprire tutte le possibilità offerte da Azure, Dynamics 365 e Microsoft 365 per aiutare le piccole e medie imprese italiane nel proprio percorso di trasformazione digitale.

Dopo il successo dell’edizione del 2019 della Microsoft 365 Academy, Microsoft ha scelto di dare il via a tre nuovi percorsi formativi, dedicati ciascuno a una delle principali soluzioni cloud di Microsoft, che si terranno ogni mese per tre martedì consecutivi, per un totale di 18 appuntamenti. Durante gli incontri, realizzati in collaborazione con gli esperti di formazione di OverNet e di Crionet, i partner potranno scoprire tutte le ultime funzionalità delle suite di produttività, ERP e CRM di Microsoft e aggiornarsi sui servizi della piattaforma cloud Azure.

I partner che parteciperanno alla formazione, sia in aula sia seguendo il live streaming degli appuntamenti, e che si distingueranno per i propri risultati di business accumuleranno punti per partecipare alla selezione dei vincitori finali dei tre percorsi di formazione, che otterranno fantastici premi.

Le nuove Academy confermano l’impegno di Microsoft nel sostenere la formazione continua del proprio ecosistema di partner, per aiutarli a offrire soluzioni sempre più innovative e altamente personalizzate a supporto della competitività delle PMI italiane. Il cloud rappresenta, infatti, un elemento fondamentale per consentire la trasformazione digitale delle piccole e medie realtà, offrendo le soluzioni tecnologiche più avanzate in grado di supportare la loro crescita.

L’iniziativa si inserisce nella cornice di Ambizione Italia, progetto più ampio di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle competenze in chiave digitale, avviato a settembre 2018, con il quale Microsoft ha già formato 500.000 persone e che si propone di coinvolgere entro la fine del 2020 oltre 2 milioni di giovani, studenti, NEET e professionisti in tutta Italia, con l’obiettivo di contribuire all’occupazione e alla crescita dell’Italia, riducendo il fenomeno dello skills mismatch ovvero il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili.

Come riferito in una nota ufficiale da Fabio Santini, Direttore Divisione One Commercial Partner & Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia: «Siamo orgogliosi di dare il via alle Academyadi 2020 nell’ambito del più ampio impegno che da sempre dedichiamo alla formazione e all’accelerazione del canale ICT in Italia. Il cloud computing rappresenta un focus principe per noi ed è ormai indubbio il suo valore abilitante per realtà di qualsiasi settore e dimensione, per questo investiamo per aiutare i nostri partner a cavalcare le potenzialità del cloud. Il nostro ecosistema di partner gioca un ruolo chiave all’interno della strategia Microsoft e cresce insieme a noi anche grazie alle sinergie attivate con iniziative di questo tipo. Basti pensare che il Microsoft Partner Network in Italia conta oltre 10.000 partner, di cui oltre 5.000 attivi sul cloud computing (+35% anno su anno). Siamo sicuri che puntando sulla formazione e sulla valorizzazione dei partner sarà possibile continuare a crescere in un rapporto costruttivo di mutua collaborazione, impattando positivamente sulla competitività del territorio italiano».