OKI: premiata la stampante digitale Pro9541WT

Le principali riviste di settore riconoscono l’eccellenza nell’innovazione della stampante digitale all-in-one di OKI

La stampante digitale su supporti trasferibili a 5 colori Pro9541WT, recentemente lanciata da OKI Europe, ha ottenuto due riconoscimenti di settore.

La stampante ha infatti ricevuto l’Office Oscar di OEN Magazine e il premio Editor’s Choice Award di Print IT Reseller per le caratteristiche innovative e il valore che può aggiungere alle aziende.

OEN Magazine, una delle principali fonti di notizie e innovazioni per gli acquirenti di apparecchiature, forniture e servizi, ha voluto premiare Pro9541WT per la sua capacità di creare nuove opportunità commerciali grazie alla tecnologia di trasferimento del toner rapida, conveniente e on demand e per rappresentare un’alternativa più ecologica alla stampa serigrafica. I premi OEN Office Oscar vengono conferiti ad aziende che propongono nuovi prodotti, servizi o iniziative con una particolare dose di innovazione in termini di standard, eccellenza, qualità e valore.

“Il dispositivo Pro9541WT, a buon diritto premiato con l’Office Oscar, offre nuove opportunità alle aziende di stampa per uso commerciale in un mercato fortemente competitivo”, afferma Clare Brooks, Direttore di OEN Magazine. “Con una costante richiesta di personalizzazione, questa alternativa a basso costo alla stampa DTG (Direct To Garment, cioè direttamente su indumento), offre la stampa ultra veloce su supporti trasferibili on demand, senza aver bisogno di una quantità minima di realizzazioni.”

“Il primo dispositivo LED a 5 colori al mondo in grado di fornire la tecnologia di stampa digitale su supporti trasferibili da 329 x 483 mm con tre applicazioni in una, ideale per la produzione su piccola scala. Il dispositivo, fondamentale per le aziende di tutti i tipi, è anche ecocompatibile, in quanto sono stati eliminati prodotti chimici ed emulsioni dal processo di stampa serigrafica. Questo dispositivo intelligente è davvero un passo avanti nella tecnologia di stampa”.

Anche Print IT Reseller, una delle principali risorse per i rivenditori di stampanti e IT e per i fornitori di servizi, ha assegnato a OKI Pro9541WT il suo ambito premio Editor’s Choice Award riconoscendo il contributo della stampante all’innovazione nella stampa su supporti trasferibili.

“Per le aziende con clienti che desiderano stampare su tessuto o che offrono direttamente al pubblico questo servizio, Pro9451WT rappresenta un’altra importante aggiunta alla già ragguardevole linea di prodotti OKI per la stampa su supporti specializzati. Conveniente e in grado di ottenere risultati eccellenti, la nuova stampante Pro9451WT merita grande considerazione”, dichiara Michelle Ryder, Direttore della Rivista Print IT Reseller.

Lanciato nel settembre 2019, il versatile sistema per supporti trasferibili digitali A3+ OKI Pro9541WT è il primo dispositivo LED a 5 colori al mondo in grado di fornire la tecnologia di stampa digitale su supporti trasferibili da 329 mm x 483 mm. In grado di realizzare progetti grafici in CMYK + bianco, con colori vivaci e nitidi su tessuti e superfici rigide senza necessità di una manutenzione quotidiana, Pro9541WT offre tre diversi tipi di applicazione con un unico dispositivo: stampa digitale con trasferimento del toner, telai digitali per serigrafia e serigrafia digitale intelligente, fornendo alle aziende di stampa serigrafica commerciale la flessibilità necessaria per espandere l’offerta e generare flussi di reddito aggiuntivi grazie ai nuovi servizi proposti ai clienti.

Le aziende che utilizzano il modello Pro9541WT di OKI possono stampare on demand con i costi e i tempi di configurazione più ridotti rispetto ai metodi di trasferimento tradizionali. Di conseguenza, possono soddisfare richieste urgenti, molto personalizzate e di piccole dimensioni, anche di un singolo articolo, con maggiore redditività e soddisfacendo la crescente domanda di prodotti altamente personalizzati.

Dotata di funzionalità di stampa A3+ su grande formato da 13″ x 19″, la stampante Pro9541WT realizza creazioni grafiche di grandi dimensioni o interi fogli di loghi, senza la necessità di una manutenzione quotidiana. Le tecnologie di stampa LED digitale e con toner bianco di OKI sono in grado di fornire una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi di alta qualità, per offrire una grafica precisa e dettagliata anche su superfici scure.

“Siamo lieti che la soluzione Pro9541WT sia stata riconosciuta da due pubblicazioni leader del settore. In un momento di crescente domanda di prodotti personalizzati e di stampa on demand in piccoli volumi, siamo certi che la nostra tecnologia innovativa svolgerà un ruolo significativo nell’aiutare le aziende di stampa ad accedere a importanti opportunità di profitto in un mercato in crescita come quello della personalizzazione”, afferma Christophe Van Gelder, General Manager EMEA, Toner Transfer Media and Textile Printing, OKI Europe Ltd.

“La velocità, la flessibilità e il ritorno dell’investimento (ROI) offerti dalla stampa su supporti trasferibili digitali sono estremamente importanti per i moderni modelli di business, come web-to-print ed e-tail, i piccoli volumi, la stampa on-demand e i concept creativi personalizzati. Utilizzando la stampante per supporti trasferibili digitali A3+ OKI Pro9541WT, i clienti possono stampare su supporti trasferibili a caldo con colori vivaci e brillanti per tessuti chiari e scuri, anche per personalizzare prodotti dalla superficie rigida. Questo consente loro di stampare una più ampia gamma di articoli promozionali, tra cui t-shirt e indumenti, oltre a prodotti in ceramica, plastica e metallo, on demand per piccoli volumi o addirittura per realizzare pezzi unici.”