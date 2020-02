OKI: nuova vita alla comunicazione visiva nel florovivaismo

OKI Europe sarà a MYPLANT & GARDEN 2020 dal 26 al 28 febbraio 2020

OKI Europe sarà dal 26 al 28 febbraio a MYPLANT & GARDEN 2020, la più importante fiera professionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia (Pad. 12 – Area Garden Center New Trend).

Qui OKI mostrerà le proprie soluzioni per i centri florovivaistici e i vivai con vendita al dettaglio, sottolineando la centralità della comunicazione visiva in un settore verticale in cui è vitale evidenziare al meglio il proprio messaggio.

All’interno di un’area espositiva diffusa, gli addetti ai lavori potranno scoprire le potenzialità delle tecnologie di OKI Europe come le stampanti della Serie C800. I visitatori potranno letteralmente toccare con mano l’importanza di poter decidere in autonomia come allestire il proprio vivaio, elevando la visibilità e la percezione di valore dei propri prodotti da parte del cliente finale e aumentando il valore dell’esperienza di acquisto.

OKI Europe coglie l’evoluzione del mercato e offre degli importanti strumenti a un settore che alla propria comunicazione richiede rapidità e versatilità applicativa. I professionisti della floricoltura avranno la possibilità di realizzare in-house e on-demand (anche un solo prodotto alla volta) le proprie grafiche, stampando con una qualità professionale anche su materiali tecnici, antistrappo e a prova d’acqua, grazie a uno strumento con un ingombro estremamente ridotto e caratterizzato da una grande semplicità d’uso. Non sarà più necessario richiedere con ampio anticipo la stampa a fornitori esterni o dover immagazzinare quantità di materiale per l’allestimento del punto vendita e del vivaio, realizzando solo ciò di cui si ha bisogno, nel momento in cui si presenta la necessità.