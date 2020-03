Nuove torrette preassemblate a LED a marchio RS PRO

Le torrette di segnalazione modulari assicurano la segnalazione dello stato di funzionamento delle apparecchiature in modo rapido e a costi contenuti

RS Components (RS) ha lanciato la gamma RS PRO di torrette di segnalazione a LED preassemblate, precablate e modulari.

Nate per fornire agli OEM e ai tecnici della manutenzione uno strumento economico per segnalare visivamente i guasti delle apparecchiature e lo stato di funzionamento delle macchine, le ultime arrivate sono progettate per fornire soluzioni di segnalazione che migliorano la sicurezza e la produttività delle apparecchiature di controllo e automazione.

Preassemblate e precablate, le torrette di segnalazione preassemblate sono disponibili anche nelle varianti “ellittiche” con cupola e cilindriche a forma di torre.

Fornite con due (rosso e verde) o tre (rosso, ambra e verde) moduli luminosi a LED, sono veloci da installare su basi da 100, 70 o 50 mm di diametro.

Il precablaggio facilita la mappatura dei colori alle funzioni e la selezione del segnale dei singoli moduli colorati.

Le opzioni degli elementi luminosi includono anche impostazioni fisse o lampeggianti e vari effetti di luce.

I moduli delle torrette di segnalazione preassemblati possono essere smontati e riassemblati rapidamente senza l’ausilio di attrezzi e senza la necessità di scollegare l’alimentazione elettrica – per aggiungere o invertire moduli a LED, per esempio.

Dal design ergonomico, tutte le torrette hanno un grado di protezione IP66.

I singoli elementi luminosi sono disponibili con luce a LED blu, ambra, rosso, verde, giallo e trasparente. Inoltre, sono disponibili anche moduli di allarme acustico piezoelettrici, che forniscono fino a 16 opzioni di uscita sonora, continua o intermittente, e barre di segnalazione a LED rossi.

Le unità base precablate di RS PRO sono dotate di sette contatti elettrici, che consentono a ciascuna di supportare fino a sette moduli a LED o sei moduli a LED e un modulo di segnalazione sonora. Il collegamento elettrico è realizzato in modo sicuro tramite un connettore interno IP20.

L’ampia gamma di accessori per il montaggio comprende, inoltre, basi per il montaggio su superfici piane, staffe per il montaggio a parete e prolunghe di varie lunghezze.

Le opzioni di tensione di alimentazione includono 12-24 Vca/cc e 120/240 Vca.