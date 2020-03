Piace la stampa di grande formato Canon

Dal lancio della serie imagePROGRAF a settembre 2018, Canon ha installato in EMEA oltre 23.000 unità

Canon ha reso noto che, dal lancio della serie imagePROGRAF a settembre 2018, sono state otre 23 mila le unità installate rispetto al suo dispositivo per la stampa di grande formato.

Questi dispositivi particolarmente compatti, semplici da utilizzare, convenienti e in grado di produrre costantemente stampe di alta qualità, hanno riscosso un enorme successo negli ambienti di stampa dove è richiesta una produzione di volumi ridotta.

I clienti della vendita al dettaglio e del settore dell’istruzione li utilizzano per produrre internamente manifesti, mappe e disegni di alta qualità, in modo semplice e ogni volta che ne hanno bisogno.

I clienti del settore edile producono progetti a prova di intemperie e disegni CAD sugli esclusivi supporti resistenti all’acqua di Canon senza la necessità di laminazione.

Gli uffici aziendali producono senza fatica, in modo sicuro e silenzioso, stampe di grande formato e di alta qualità. I clienti che utilizzano le stampanti imagePROGRAF non solo hanno ridotto i costi di esternalizzazione, ma beneficiano delle versioni complete del software PosterArtist V3.0 per la creazione di poster e del b, entrambi in bundle gratuiti con la stampante.

Come riferito in una nota ufficiale da Rubén Gonzalez, manager di Optimus Prices, partner Canon: «I dispositivi imagePROGRAF TM sono molto silenziosi e offrono un’ottima definizione delle linee di stampa a un prezzo competitivo».

Per Carlos Martínez, Head of the Graphic Arts, Image and Sound and Services Departments di Salesianos Atocha, una scuola di Madrid e cliente di Optimus Prices: «I dispositivi imagePROGRAF si distinguono per la vasta gamma di colori che sono in grado di riprodurre. Inoltre, riproducono contenuti dall’intensità e saturazione del colore straordinarie. Sono versatili e facili da usare, il che li rende altamente accessibili ai nostri studenti, dal momento che queste due caratteristiche sono fondamentali nella formazione e per i diversi moduli che offriamo a scuola. Inoltre, nel caso delle applicazioni CAD/CAM, la riproduzione chiara e precisa delle linee sottili è essenziale. Tutto ciò rende questi dispositivi gli strumenti ideali per avvicinare i nostri studenti alle più recenti tecnologie che incontreranno nel mondo degli affari di domani».