NiceLabel trasforma l’etichettatura per i fornitori di Würth

Come fornitore di servizi per il Gruppo Würth, grossista di materiali per il fissaggio e l’assemblaggio, Würth IT ha scelto NiceLabel per realizzare un nuovo processo di etichettatura standardizzato su web per i suoi fornitori.

A questo scopo, Würth IT ha deciso di sostituire la propria attuale soluzione personalizzata di etichettatura con il sistema di gestione delle etichette NiceLabel, una soluzione di stampa flessibile basata su web.

Come riferito in una nota ufficiale da Simon Koch, capo/responsabile progetto di Würth: «Volevamo un sistema che fosse disponibile 24 ore su 24, dotato di un database centralizzato da mettere a disposizione dei nostri fornitori senza installazione e in grado di gestire varie marche e modelli di stampanti. Il sistema di gestione delle etichette di NiceLabel ci è sembrato la soluzione ideale».

Würth IT ha così implementato il sistema di gestione delle etichette NiceLabel per l’etichettatura dei fornitori del Gruppo Würth in ogni parte del mondo.

Attualmente, il sistema è utilizzato da circa 180 fornitori in 15 Paesi.

A partire da gennaio 2020, i fornitori di Würth stamperanno circa 8,5 milioni di etichette l’anno con la soluzione di stampa web di NiceLabel.

Stampa più agile con una soluzione standardizzata basata su web

L’introduzione di una soluzione standardizzata basata su web ha migliorato notevolmente l’agilità di Würth. Grazie a un database centralizzato contenente tutti i dati delle etichette, Würth può distribuire velocemente le modifiche a tutta la rete dei suoi fornitori.

In questo modo, le modifiche vengono implementate immediatamente, e così le etichette dei fornitori sono sempre aggiornate, consentendo a Würth di reagire in fretta e di distribuire le modifiche ancora più velocemente.

Un altro vantaggio per Würth IT è rappresentato dalla centralizzazione della gestione degli utenti e dell’archiviazione dei documenti. Questo consente di avere sempre una panoramica complessiva dei fornitori che accedono al sistema e una cronologia di stampa completa.

La soluzione di stampa su web assicura sempre l’uso della versione corretta dell’etichetta e dei dati.

NiceLabel ha aiutato Würth IT anche a migliorare la procedura di adozione del sistema per i nuovi fornitori.

Usando la versione Cloud della piattaforma NiceLabel, i fornitori possono accedere facilmente al sistema e acquisire dimestichezza con le sue funzioni prima dell’implementazione in piena regola su cloud privato.

Come sottolineato nuovamente da Koch: «Con il cloud bastano cinque minuti per accedere alla piattaforma, e poi, se il fornitore decide di utilizzarla, lo possiamo trasferire al nostro sistema su cloud privato. Il passaggio dalla procedura di installazione da CD a quella da web ha alleggerito sensibilmente il carico di lavoro dei nostri tecnici IT».

C’è anche l’integrazione con l’ERP centralizzato dell’azienda

In collaborazione con Würth IT, NiceLabel ha anche sviluppato altre soluzioni “interne” per la stampa di etichette per soddisfare le esigenze di etichettatura delle scatole e degli scaffali di Würth. Per rispondere alle esigenze di stampa di etichette per le scatole di Würth, gli esperti NiceLabel hanno sviluppato un’integrazione con WS1, il sistema ERP centralizzato dell’azienda basato su SAP.

La stampa può essere lanciata in tre modi:

tramite l’interfaccia utente grafica (GUI) SAP; tramite una stampante portatile; con il lancio di un modulo NiceLabel e il trasferimento dei dati dalla GUI SAP.

Grazie a questa integrazione, NiceLabel diventa una soluzione perfettamente compatibile con WS1, che si può implementare per soddisfare le esigenze di etichettatura di tutte le aziende del Gruppo Würth una volta che saranno passate al sistema WS1 approvato.

Per Ken Moir, Vicepresidente Marketing di NiceLabel: «Vedere Würth IT fare un uso così ampio del nostro sistema di gestione delle etichette e ottenerne così tanti vantaggi ci riempie di soddisfazione. Siamo lieti di avere l’opportunità di collaborare con loro per sviluppare una piattaforma di etichettatura globale in grado di rispondere alle loro esigenze presenti e future e di soddisfare requisiti su scala più ampia in tutto il Gruppo Würth».