Tablet rugged Panasonic alleati dei tecnici di Innserve

Lo specialista di sistemi di erogazione di birra e bibite, ha dotato 400 tecnici nel Regno Unito di tablet Android Panasonic TOUGHBOOK L1

Innserve, specialista nella fornitura, installazione e manutenzione di sistemi di erogazione di birra e bibite, ha annunciato di aver selezionato i tablet Android Panasonic TOUGHBOOK L1 a supporto dell’operatività dei suoi tecnici addetti ai distributori di bevande.

In base all’intesa, i TOUGHBOOK Panasonic, che sono stati selezionati per il loro design rugged, il livello di servizio e l’impegno nel supportare il sistema operativo Android nel tempo, sono ora in dotazione a 400 tecnici Innserve nel Regno Unito.

Un vero vantaggio tecnologico per chi, come i tecnici di manutenzione e installazione di Innserve sono chiamati a servire oltre 80.000 locali in Inghilterra, Scozia e Galles.

La partnership non è però una novità assoluta: l’azienda si affida da anni ai dispositivi TOUGHBOOK Panasonic, ed è rimasta positivamente colpita dall’ultimo tablet rugged Android TOUGHBOOK L1 da 7”.

Il supporto degli specialisti Android

Un altro elemento decisivo, è stata l’offerta di Panasonic, che offre ai propri clienti che utilizzano Android il supporto degli specialisti di sistema attraverso Panasonic COMPASS, la suite di tool sviluppati per la gestione di Android in contesto aziendale, dedicata ai tablet e palmari r ugged TOUGHBOOK equipaggiati con sistema operativo Android.

Tra le ultime novità del pacchetto COMPASS (Complete Android Services and Security) ci sono anche PARC (il nuovo tool proprietario di configurazione rapida), un supporto di sicurezza potenziato (fino a 3 anni dopo la fine del ciclo di vita del prodotto, con possibilità di estensione fino a 5 anni, che include il supporto nella transizione del sistema operativo, qualora applicabile), una Mobile Enterprise Application Platform e un portale per richiedere la certificazione di nuove applicazioni dedicate ai device.

Sostituzione il giorno successivo

Per avere la certezza che i collaboratori in mobilità abbiano sempre gli strumenti giusti per il proprio lavoro, Panasonic ha a disposizione presso il proprio centro di configurazione e assistenza di Cardiff uno stock di sostituzione rapida dedicata a Innserve, fornendo un servizio di sostituzione dei dispositivi danneggiati o trafugati in 24 ore.

Un dispositivo pratico

Grazie al TOUGHBOOK L1, i tecnici di Innserve potranno ricevere il proprio programma giornaliero di 8-10 appuntamenti, pianificare gli spostamenti e registrare informazioni relative a ogni incarico. Il device, inoltre, verrà utilizzato per effettuare ordini o resi di parti di ricambio, per comunicare via e-mail, per accedere ai sistemi delle risorse umane, per controllare le informazioni di pagamento, e per mostrare ai clienti novità e video di training.

Come riferito in una nota ufficiale da Kieran Delaney, IT Director di Innserve: «Richiediamo dispositivi Android rugged che siano funzionali, affidabili e competitivi dal punto di vista economico. Ma non si tratta solo di device: il servizio di assistenza e la manutenzione dedicata ai clienti TOUGHBOOK sono fondamentali per la nostra operatività. Inoltre, dal momento che sviluppiamo internamente tutte le nostre applicazioni desktop e mobile, la garanzia di continuo supporto alle future versioni di Android è incredibilmente importante per garantirci di continuare a sfruttare le prossime innovazioni».

Per Drew Wilcox, Systems Support Manager di Innserve: «Si tratta di un dispositivo davvero pratico per i nostri tecnici. Devono inviare una grande quantità di dati, spesso da ambienti difficili e umidi, e in queste situazioni il TOUGHBOOK L1 è semplice da utilizzare e leggere. I tecnici apprezzano i dettagli del design, come il cinturino e la stilo, e la leggerezza del dispositivo, che lo rende facile da trasportare nella borsa degli attrezzi. Anche il nuovo caricabatterie con micro USB è un’ottima scelta, perché significa che i tecnici possono ricaricare il dispositivo con lo stesso caricabatterie dei propri cellulari Android».

A sua volta, Darren Munday, Corporate Account Manager di Panasonic TOUGHBOOK, ha aggiunto: «I tecnici di Innserve si affidano ai propri dispositivi informatici mobili per mantenere attivo il business dei loro clienti. Ciò significa che i dispositivi Android utilizzati devono essere robusti, funzionali, affidabili e predisposti agli aggiornamenti futuri. In qualità di fornitore leader in Europa di tablet e notebook rugged, abbiamo una lunga esperienza nell’offrire dispositivi mobili di cui le aziende possono fidarsi. Se a questo aggiungiamo la nostra suite COMPASS per la gestione enterprise dei dispositivi Android e il nostro servizio completo di assistenza, riparazione e garanzia, è evidente che Panasonic è il partner ideale».