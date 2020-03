EnGenius annuncia gli switch Multi-Gig con PoE++

EnGenius offre più velocità e più potenza con il lancio dei nuovi switch di rete Multi-Gig, già a calendario con una serie di webinar a partire da oggi

EnGenius Technologies, società multinazionale di networking wireless e wired, ha annunciato l’ampliamento delle soluzioni cloud con gli switch Multi-Gigabit PoE++, disponibili dal mese di aprile.

Obiettivo dichiarato: soddisfare le esigenze degli Access point Wi-Fi 6 che supportano una velocità superiore a 1 gigabit, dispositivi di alimentazione che superano i 30 watt e soddisfare e anticipare le nuove esigenze del mercato anche verso nuovi clienti esclusivi e progetti mirati.

Gli switch Multi-Gig EnGenius Cloud, ECS2512FP & ECS2512, sono i primi di molti switch che saranno rilasciati nel 2020 per rispondere alla crescente domanda di nuove tecnologie in ambienti medio-grandi come alloggi per studenti, condomini, strutture abitative assistite, alberghi e resort.

I dispositivi non sono solo innovativi e a prova di futuro, ma espanderanno ulteriormente le capacità di gestione della piattaforma di rete EnGenius Cloud per le aziende, facilitandone ulteriormente lo sviluppo e l’attuazione dei progetti.

Gli switch di rete EnGenius ECS2512FP & ECS2512 sono switch di rete Multi-Gigabit L2+ che forniranno funzionalità di classe enterprise per i professionisti IT interessati a utilizzare una soluzione che semplifica la configurazione e il monitoraggio della rete.

Con la gestione avanzata, il nuovo switch EnGenius migliora le prestazioni della rete e garantisce la tranquillità così che le aziende possano spendere meno risorse per la gestione della rete.

Gli switch Multi-Gigabit sono dotati di otto porte da 2,5 gigabit che rilevano automaticamente la velocità necessaria al dispositivo finale.

Entrambi gli switch di EnGenius supportano la capacità di commutazione di 120 Gbps con ECS2512FP che supporta uno degli standard PoE più recenti, 802.3bt per la crescente domanda di dispositivi più potenti come gli access point wireless Wi-Fi 6, i controller AV, le telecamere PTZ, la segnaletica digitale e l’illuminazione.

I nuovi switch Multi-gig sono inoltre dotati di quattro slot SFP + da 10 Gbps che estendono la connettività tramite fibra per uplink, ridondanza e failover. Gli switch più recenti di EnGenius utilizzano le funzionalità del cloud EnGenius e includono – senza abbonamento – importanti funzioni come: metriche di sistema in tempo reale, analisi approfondite, risoluzione dei problemi di rete e visualizzazione avanzata per la vista topologica della rete con i dispositivi e le relazioni tra questi.

Come riferito in una nota ufficiale da Paolo Ciavardini, Country Manager EnGenius Networks Italia: «Il nostro obiettivo è sempre stato quello di aiutare i nostri clienti a crescere offrendo loro un servizio affidabile e al passo con le esigenze e i cambiamenti del mercato. Le capacità innovative e di espansione di EnGenius Cloud ci assicureranno di essere il fornitore di soluzioni network-management preferito dai clienti per gli anni a venire. Il nostro intento, infatti, è continuare a fornire soluzioni di networking di alta qualità – rivolte al futuro che puntano alle aziende di piccole, medie e di grandi dimensioni – e che contemporaneamente semplifichino e facilitino tutte le fasi del lavoro (dalla progettazione al monitoraggio), mantenendo alto il livello innovativo e tecnologico».

5 webinar tra marzo e di aprile

I corsi sono finalizzati a presentare le novità EnGenius, mostrandone le funzionalità, le applicazioni e i vantaggi nell’utilizzo dei prodotti e delle soluzioni EnGenius per soddisfare al meglio le esigenze del cliente e dare agli installatori e ai System Integrator tutti gli strumenti per creare e gestire reti e soluzioni ancora più performanti e facili da installare.

Si parte oggi, venerdì 6 marzo, dalle ore 10 alle 12, con un webinar tecnico sul Cloud di EnGenius.

Venerdì 13 marzo, dalle 14:15 alle 14:45, sarà la volta di Progettare una rete Wi-Fi Planner

Lunedì 23 marzo, dalle ore 10 alle 12, si svolgerà di nuovo un webinar tecnico sul Cloud di EnGenius.

Venerdì 10 aprile, dalle ore 10 alle 10:30, si Progetta una rete Wi-Fi con ezWIFI Planner

Mercoledì 29 aprile, dalle 10:30 alle 11:30, si parla degli Switch Multi G (2.5G e 10G)

I webinar saranno tenuti da Alessandro Monieri, Europe Wireless e Network Engineer – EnGenius Networks