NetApp Partner Sphere: cambia il programma di canale di NetApp

NetApp, azienda di software cloud-led e data-centric, lancerà, nell’anno fiscale 2024 (FY’24), un nuovo programma per i partner. NetApp Partner Sphere è l’evoluzione dell’Unified Partner Program.

I partner in grado di guidare la trasformazione digitale e del cloud sono pronti a conquistare quote di mercato, ma questo richiede modelli di business evoluti, con servizi altamente specializzati e capacità che supportino l’intero percorso del cliente. Il Nuovo programma NetApp Partner Sphere, incentrato soprattutto sul cloud e sui servizi, offre un percorso flessibile per l’avanzamento e la crescita di tutti i partner. Consolidando e semplificando diversi programmi in uno unico, che include tutti i tipi di partner e i modelli di business, il nuovo programma permette ai partner di evolvere il proprio business nel cloud.

Il programma offre una solida formazione e grande supporto per aiutare i partner a conquistare quote di mercato nel cloud, oltre a riconoscimenti e incentivi per gli investimenti dei partner in competenze e servizi.

“NetApp si impegna a promuovere una cultura incentrata sui partner e la strategia alla base del nostro nuovo programma per i partner dà vita a questo impegno”, ha dichiarato Salvatore Mari, Partners & Alliance Sales Manager di NetApp. “Con NetApp Partner Sphere, stiamo accelerando la crescita e il successo dei clienti col nostro ecosistema di partner, estendendo il loro raggio d’azione nel cloud e offrendo maggiori opportunità di business grazie al nostro portafoglio leader di settore.”

Inoltre, il programma offre una suddivisione in livelli semplificata, flessibile e progressiva, con criteri chiari che i partner potranno seguire attraverso soglie oggettive. I livelli del programma vanno da Approved a Preferred, a Prestige e a Prestige Plus, valutando, convalidando e riconoscendo i partner in base al valore e alle competenze, al fine di identificare i partner giusti per le diverse opportunità dei clienti. I vantaggi e il supporto cresceranno con l’aumentare dei livelli, e i partner che generano il maggior impatto avranno i vantaggi più ampi e personalizzati, tra cui campagne di marketing, fondi per lo sviluppo del mercato e incentivi.

Nell’ambito di questi cambiamenti strategici, NetApp abbandonerà le specializzazioni per identificare le capacità dei partner e utilizzare le competenze per le soluzioni allineate alle principali aree di interesse di NetApp: soluzioni cloud, cloud ibrido e AI e Analytics. Queste competenze saranno incluse nei requisiti del programma NetApp Partner Sphere. Entro la fine dell’anno solare, i partner potranno iniziare a guadagnare le competenze associate a ciascuna categoria, dimostrando la loro capacità di garantire il successo dei clienti in tutto il portafoglio NetApp.

Con NetApp Partner Sphere, i partner possono contare su:

· Un quadro semplice che supporta la strategia go-to-market unica di ogni partner, fornendo flessibilità e automazione per facilitarne i processi, coerenza e movimenti di vendita da un unico programma con livelli e obiettivi chiari.

· Formazione, strumenti e supporto innovativi per attivare il lavoro dei partner nel mercato ibrido multi-cloud, abilitando e costruendo le loro competenze in materia di servizi e soluzioni.

· Differenziazione con partner distinti, evidenziati e sostenuti dalle loro competenze di soluzione e dai loro servizi su NetApp Partner Connect per promuovere l’approccio go-to-market di ciascun partner.

· Crescita accelerata del cloud sfruttando il portafoglio di NetApp, per alimentare le opportunità di servizi a valore aggiunto guidati dai partner e di co-innovazione, migliorando la redditività e massimizzando il ROI dei partner con livelli progressivi.

“In qualità di partner NetApp di lunga data, abbiamo sempre apprezzato l’approccio al business di NetApp orientato ai partner e la maturazione del suo programma per consentire e contribuire alla crescita e alla redditività di Lutech”, ha dichiarato Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication & Strategy Officer di LUTECH SPA. “Con il nuovo programma Partner Sphere di NetApp e il suo portafoglio cloud leader del settore, siamo entusiasti di poter offrire un valore immenso ai nostri clienti comuni con le soluzioni più efficaci, flessibili e innovative per qualsiasi ambiente, differenziando al contempo la nostra attività per accelerare la crescita e monetizzare con successo le nostre capacità di servizi best-of-breed.”

L’implementazione del programma NetApp Partner Sphere inizierà nell’anno fiscale 2024 di NetApp.

Sarà possibile scoprire maggiori informazioni riguardo NetApp Partner Sphere a NetApp INSIGHT, in programma dal 1° al 3 novembre 2022. Le registrazioni sono aperte qui.