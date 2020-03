Kingston amplia la serie delle schede “Canvas” e dei lettori “MobileLite Plus”

Kingston annuncia l’ampliamento delle schede di memoria della serie “Canvas” con le nuove Canvas Plus mentre la nuova linea di SD e microSD presenta le prime schede UHS-II

Kingston Digital Europe, società affiliata di memorie Flash di Kingston Technology Company, produttore di memorie e specializzato nell’offerta di soluzioni tecnologiche, ha allargato la famiglia delle schede di memoria della serie “Canvas” con le nuove Canvas Plus; la nuova linea di SD e microSD che presenta le prime schede UHS-II di Kingston.

Progettati per tenere il passo con le schede Canvas Plus, i nuovi lettori MobileLite Plus UHS-II sono pensati per supportare velocità di lettura elevate. La serie Canvas Plus rappresenta la prossima generazione di schede SD e microSD con prestazioni incrementate per fotocamere DSLR, produzione video in 4K/8K, dispositivi Android, action camera e droni.

La serie Canvans Plus

La serie Canvas Plus offre tre modelli differenti sia per le schede SD che microSD: Select Plus, Go! Plus e React Plus. A Canvas Select Plus, disponibile dal Q4 2019, si sono aggiunte Canvas Go! Plus e Canvas React Plus. Queste non solo supportano le ultime camere con riprese da 4K e 8K, React Plus e MobileLite Plus, ma sono retrocompatibili anche con le schede UHS-I e gli standard degli SD convenzionali. I lettori MobileLite Plus saranno disponibili sia in formato singolo che in bundle con le schede React Plus, per garantire velocità ottimizzate.

La serie di schede Canvas Plus include:

Canvas Select Plus:

• Progettata per scopi ricreativi/amatoriali con fotocamere DSLR in risoluzione Full HD e 4K (SD), e per dispositivi mobili Android (microSD).

• Velocità1 di classe 10 UHS-I fino a 100MB/s in lettura.

• I microSD supportano l’App Performance Class A1 così da assicurare la massima velocità di esecuzione anche su smartphone e tablet.

• SD e microSD disponibili in capacità2 fino a 512GB.

Canvas Go! Plus:

• Ideali per riprese video in 4K UHD e scattare foto in modalità burst sulle fotocamere DSLR (SD), o da utilizzare con le action camera in 4K e droni (microSD).

• Velocità1 di classe 10 UHS-I U3 fino a 170MB/s3 in lettura, e 90MB/s in scrittura.

• Le MicroSD sono conformi all’App Performance Class A2 così da assicurare la massima velocità di esecuzione anche su smartphone e tablet di prossima generazione.

• SD e microSD disponibili in capacità2 fino a 512GB.

Canvas React Plus:

• Prestazione top di gamma UHS-II per acquisire video di livello professionale in 4K/8K e foto ad alta risoluzione su fotocamere standard.

• Velocità1 di classe 10 UHS-II U3 fino a 300MB/s in lettura, e 260MB/s in scrittura4 (SD), e fino a 285MB/s in lettura e 165MB/s in scrittura4 (microSD).

• La prima scheda microSD UHS-II a supportare l’App Performance Class A1 così da assicurare la massima velocità di esecuzione anche su smartphone e tablet.

• SD e microSD disponibili in capacità2 fino a 256GB.

Lettori MobileLite Plus:

• Costruiti per incrementare l’efficienza dei flussi di lavoro grazie ad incredibili velocità USH-II per trasferimenti di file e tempi di elaborazione più rapidi.

• Velocità USB 3.2 Gen 1 con retrocompatibilità per le schede UHS-I.

• Progettati per prestazioni ottimali con schede di memoria SD e microSD di Kingston.