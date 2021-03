Per Colin Blumenthal, nuovo Vice Presidente della Divisione Europea Sharp per i Servizi IT, si tratta di un importante passo strategico

Sharp Europe annuncia la formazione di una nuova Divisione Europea per i Servizi IT. L’annuncio giunge in seguito all’acquisizione di ITpoint AG (ITP), società svizzera che fornisce una sofisticata suite di soluzioni integrate e servizi gestiti per l’ufficio, e mira a espandere ulteriormente la gamma di servizi offerti da Sharp, iniziata con l’acquisizione nel 2019 di Complete I.T. (CIT), la prima società di servizi IT Sharp con sede nel Regno Unito.

La formazione di una Divisione Europea Sharp per i Servizi IT, riconosce definitivamente l’azienda tra i provider della trasformazione digitale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Colin Blumenthal, già fondatore di CIT e nuovo Vice Presidente della Divisione Europea Sharp per i Servizi IT: «Questo è un passo importante che trasformerà totalmente la strategia di Sharp Europe, consentendoci di investire e concentrarci su una gamma di servizi che si adatti alle mutevoli esigenze dei nostri clienti attuali e futuri. L’ulteriore espansione di questa nuova divisione è una priorità strategica per l’azienda e siamo entusiasti di offrire nuovi servizi ai nostri clienti in tutta Europa».

Dai Servizi IT la via di Sharp per valorizzare ulteriormente la sua gamma di prodotti

Nell’ambito della sua offerta paneuropea, Sharp ha istituito a Varsavia il “European Technology Support Center” (ETSC), un helpdesk per i servizi IT gestito da dipendenti Sharp, che fornisce ai clienti un supporto multilingue 24 ore su 24. Lavorando in collaborazione con le sedi locali, ETSC supporta un numero crescente di clienti internazionali curando non solo la sicurezza informatica ma monitorandone attivamente i sistemi, per evitare che piccoli problemi possano ingigantirsi. I clienti potranno così concentrarsi sulla gestione delle proprie attività con la massima tranquillità e sicurezza.

La combinazione delle funzionalità acquisite con questa nuova divisione consente a Sharp di implementare l’offerta di MFP, display, ePoS e laptop con servizi di smart office, valorizzando ulteriormente la sua gamma di prodotti.