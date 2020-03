Buffalo agevola i rivenditori nell’allestimento delle aree demo

È valido fino al 30 giugno il Programma NFR 2020 di Buffalo con cui acquistare “demo-unit” scegliendo tra un’ampia gamma di NAS TeraStation

Buffalo, rinomata azienda giapponese specialista nelle soluzioni di memorizzazione digitale, ha dato il via al Programma NFR 2020.

Si tratta di un’iniziativa attraverso la quale i dealer che aderiranno potranno acquistare le loro “demo-unit” (Not For Resale) scegliendo tra un’ampia gamma di NAS della famiglia TeraStation.

La scelta parte dai modelli desktop e rack a 4 bay della Serie TS3020 per arrivare alle potenti TS6000 desktop e rack, passando dalle TS5010 a 2 e 4 bay, anch’esse disponibili sia in versione desktop, sia rack.

Obiettivo del Programma NFR 2020 di Buffalo: agevolare i rivenditori nell’allestimento delle aree demo con le soluzioni più recenti e performanti messe a punto da produttore di dispositivi NAS, di archiviazione, di rete e multimediali per le aziende.

Nello specifico, infatti, la serie TeraStation è una delle soluzioni di storage di rete più sicure al mondo: da quando il sistema è chiuso, negli ultimi anni TeraStation non è più stata colpita da malware e virus di crittografia.

Inoltre, gli eccezionali servizi di Buffalo, come il servizio VIP per TeraStation o il servizio UPS gratuito per lo scambio rapido di prodotti difettosi, sono ulteriori argomenti a favore di Buffalo.

Come aderire al Programma

Per poter aderire al Programma NFR 2020 di Buffalo i rivenditori non dovranno fare altro che compilare uno specifico form e indicare il loro distributore di riferimento.

Sarà, così possibile, acquistare una Terastation Buffalo ad un prezzo scontato. I modelli coinvolti nell’operazione sono:

Terastation TS3020: 2 e 4 bays Desktop e 4 bays Rack

Terastation TS5010: 2 e 4 bays Desktop e 4 bays Rack

Terastation TS6000: 2 e 4 bays Desktop e 4 bays Rack

Una volta validato il form, i partner riceveranno un’autorizzazione a uno sconto per l’unità NFR scelta. Il programma NFR è valido dal 1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, solo per i rivenditori informatici (max 1pcs per ragione sociale).

NFR (Not for Resale)significa che il prodotto non può essere rivenduto nei primi 6 mesi dall’acquisto da parte del partner.

Possono partecipare al programma tutti i distributori che offrono prodotti Buffalo TeraStation. Il livello partner dipende dal numero di dispositivi NAS Buffalo venduti nell’arco di un trimestre.

Chi è interessato può mandare una mail all’indirizzo salesitaly@buffalo-technology.com indicando nome della azienda, numero di partita IVA, nominativo del richiedente.