Lifesize: videoconferenze gratuite e illimitate per supportare uffici e contact center durante l’emergenza COVID-19

La società offre una soluzione di collaborazione video di livello enterprise per supportare la necessità immediata di organizzare il lavoro da remoto a livello globale e rafforzare le attività dei contact center su vasta scala

Lifesize, azienda impegnata su scala globale nell’innovazione di soluzioni di collaborazione video utili per migliorare la produttività aziendale, supporta tutte le organizzazioni che hanno la necessità urgente di implementare politiche di lavoro da remoto e flessibile nell’emergenza sanitaria globale. Tutte le organizzazioni potranno usufruire di un numero illimitato di licenze gratuite per utilizzare la piattaforma di collaborazione video Lifesize basata su cloud per sei mesi.

Questo consente a clienti nuovi ed esistenti di adottare in maniera immediata e con facilità soluzioni di videoconferenza di livello enterprise e beneficiare di funzionalità di collaborazione su vasta scala.

Nessun limite per host, riunioni e durata delle chiamate

L’offerta prevede che tutte le aziende, indipendentemente dal settore o dall’area geografica di appartenenza, possano accedere a un numero illimitato di host per organizzare riunioni in videoconferenza su piattaforma Lifesize, usufruendo di chiamate senza limite di durata. Questo consentirà loro di passare rapidamente ed economicamente alla modalità di lavoro da remoto, in modo costruttivo e sicuro, per una migliore produttività.

A partire da oggi, le organizzazioni possono registrare un numero illimitato di account per un massimo di sei mesi di servizio Lifesize gratuito, senza limiti al numero di host, riunioni o durata delle chiamate. Le aziende già clienti di Lifesize possono estendere gli attuali servizi a pagamento a un numero illimitato di utenti, dimensionando secondo le attuali esigenze gli strumenti di collaborazione per ogni dipendente.