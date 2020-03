RS Components arricchisce il suo catalogo con i resistori di potenza di precisione a marchio Isabellenhütte

I resistori di Isabellenhütte sono dispositivi di fascia alta per il rilevamento della corrente, ottimizzano l’uso dell’energia sui PCB in applicazioni EV e automotive

RS Components (RS), marchio di Electrocomponents, distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha introdotto a catalogo il portfolio di resistori ad alta precisione e basso valore ohmico per utilizzo come sensori di corrente, di Isabellenhütte. Creati utilizzando due diverse tecnologie di produzione proprietarie come ISA-Plan e ISA-Weld, i resistori Isabellenhütte per il rilevamento di corrente soddisfano criteri rigorosi per quanto riguarda la tensione termoelettrica, la stabilità a lungo termine e l’induttanza che consentono ai progettisti di ottimizzare l’uso della potenza sui PCB in modo più efficiente.

Isabellenhütte è un fornitore mondiale di resistori di potenza a basso valore ohmico di alta qualità. E RS è il primo distributore globale a offrire prodotti Isabellenhütte, tra cui oltre 200 varianti di resistori di potenza SMD.

I resistori di potenza Isabellenhütte sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni automotive come la gestione delle batterie nei veicoli elettrici, ibridi e convenzionali, ABS (sistemi di frenatura antibloccaggio), ASR (regolazione antipattinamento), cruise control, servosterzo, iniezione di carburante e sistemi di controllo della trazione. Si trovano anche negli alimentatori, come shunt per contatori di energia e moduli di potenza IGBT, e in varie applicazioni industriali, di telecomunicazione e di consumo.

Nei dispositivi ISA-Plan, gli elementi dei resistori ad alta precisione sono incisi su un film omogeneo di una delle leghe di resistenza Isabellenhütte – sia Manganin sia Zeranin – che presentano un basso coefficiente di temperatura della resistenza (TCR). Sono isolati elettricamente, montati su un substrato metallico con una buona conducibilità termica e confezionati come piccoli SMD. Il materiale del resistore è termoelettrico, ben accoppiato al rame, e riduce la tensione termoelettrica praticamente a zero. La conduzione del calore nel substrato permette un’eccellente potenza di impulso. Mentre i resistori ISA-Plan sono disponibili con valori di resistenza da 1 mΩ a 4,7 Ω, con una tolleranza dello 0,5 %, 1 % o 5%, e con una potenza nominale da 0,5 W a 7 W e TCR fino a 20 ppm/ °C.

I resistori di potenza ISA-Weld sono costituiti da un composito di rame saldato a fascio elettronico e da una lega resistiva: Manganina, Zeranina, Noventin, ISAOHM o Aluchrom. Questi materiali, in particolare, sono abbastanza flessibili per poter essere adattati a una serie di geometrie e applicazioni, e assicurano una densità di corrente e una distribuzione uniforme del calore all’interno del resistore. I resistori ISA-Weld offrono valori di resistenza da 0,1 a 6,8 mΩ, con una tolleranza dell’1 % o del 5 %, potenza nominale fino a 15 W e TCR fino a 20 ppm/°C.