NFON AG azzera per due mesi i costi aggiuntivi ai nuovi clienti Cloudya

Fino alla fine di aprile 2020 i nuovi utenti di Cloudya, il sistema telefonico basato sul cloud di NFON AG, non dovranno pagare i normali costi aggiuntivi per la sottoscrizione del contratto, per primi due mesi

NFON AG, provider di servizi cloud PBX paneuropeo, annuncia oggi una speciale promozione per tutti i nuovi clienti. Fino alla fine di aprile 2020 i nuovi utenti di Cloudya, il sistema telefonico basato sul cloud, non dovranno pagare i normali costi aggiuntivi per la sottoscrizione del contratto, per primi due mesi. Cesar Flores, CSO di NFON AG ha dichiarato: “Nel contesto attuale la comunicazione è l’assoluta priorità per le imprese che desiderino rimanere operative e competitive nel proprio settore. Ecco perché abbiamo deciso di offrire a tutti i nuovi clienti un modo veloce e conveniente per entrare per la prima volta nel mondo della comunicazione aziendale in cloud, riservando loro un’offerta vantaggiosa fino alla fine di aprile”.

I nuovi clienti pagheranno solo per le chiamate

Per facilitare per tutte le aziende, di qualsiasi dimensione, l’accesso al mondo della moderna comunicazione business in un momento di difficoltà economica quale quello che stiamo vivendo, NFON AG intende offrire un pacchetto vantaggioso a tutti i nuovi clienti che decidano di acquistare Cloudya entro il 20 aprile 2020.

A partire da inizio contratto tutti i costi aggiuntivi verranno congelati per un periodo di due mesi.

Dal primo giorno quindi i nuovi clienti pagheranno solamente per il numero reale delle chiamate senza dover sottoscrivere un impegno a lungo temine. Dopo i due mesi i clienti potranno scegliere se terminare il contratto, in qualunque momento.

Cesar Flores, CSO di NFON AG: “Cloudya è uno strumento eccellente per mantenere attiva la comunicazione aziendale in modo efficace anche in tempi in cui cresce esponenzialmente l’utilizzo di banda e siamo certi di offrire la possibilità di fruire di tutto questo ai nuovi clienti, ad un prezzo davvero ragionevole e calcolato in base alle rispettive esigenze”.

Semplice, indipendente e affidabile

Hans Szymanski, CEO e CFO di NFON AG: “I momenti difficili richiedono soluzioni veloci e pragmatiche. L’offerta che riserviamo attualmente ai nuovi clienti prevedendo per loro il pagamento delle sole chiamate effettive è una soluzione target-oriented: entro 24 ore essi possono avviare un sistema telefonico in cloud con Cloudya, senza doversi impegnare in alcun obbligo contrattuale, né dal punto di vista economico, né della durata – è un piccolo contributo che NFON AG intende dare”.

Cloudya è facile da usare e si può avviare anche senza un portatile aziendale, direttamente via browser, e permette a tutti i dipendenti di essere raggiungibili al loro numero aziendale e con una qualità vocale HD anche nei contesti di smart working ed home office.