Emergenza sanitaria: la formazione QNAP si sposta online

QNAP, adattandosi alle misure sanitarie attuali, propone il suo calendario formativo in versione online!

L’emergenza che tutti noi stiamo vivendo, ha spinto anche QNAP come molti altri brand a creare alcune iniziative utili per stare vicino ai partner e ai systems integrator anche in questo momento.

Una di queste, è l’adeguamento del programma di formazione; non potendo garantire, per ragioni di sicurezza sanitaria la propria presenza in aula, QNAP ha organizzato un programma di training online suddiviso in diverse sessioni, che assicura gli stessi standard di qualità del corso in aula e che avrà come docenti le persone di QNAP, risettivamente Davide Zarroli e Francesco Camilucci. La più grande speranza di QNAP è quella di tornare quanto prima operativi con eventi a diretto contatto con tutti i propri clienti, ma nel frattempo la volontà dell’azienda non è quella di restare fermi ma di continuare a mantenere le promesse fatte durante l’anno, una delle quali è il calendario di formazione!

Cosa prevede il calendario formativo?

Sono stati pubblicati online oggi due corsi formativi della durata di 3 giorni con 2 ore di sessione per ogni giorno, in particolare:

QTSessential , che si terrà il 6-7-8 aprile dalle 10 alle 12

, che si terrà il aprile dalle 10 alle 12 QTSarchitectural, che si terrà il 20-21-22 aprile dalle 10 alle 12

Cosa prevendono questi corsi e in cosa si differenziano?

QTSessential è un corso prettamente base, che tratta di argomenti tecnici quali:

• Tecnologia hardware/software QNAP

• Best practice per la prima installazione

• Potenzialità di archiviazione dello storage

• Corretta configurazione del device

• Funzionalità e servizi del NAS

• Consigli sulla sicurezza dello storage

QTSarchitectural è un corso più avanzato, che tratta di argomenti tecnici quali:

• Introduzione al QTS – HW & SW Architecture

• Le principali funzionalità del QTS

• Procedure consigliate e casi d’uso – Lab – Q&A

Il corso ha un costo di 99 euro + IVA (bonifico anticipato dopo conferma di registrazione) ed è rivolto ai soli IT Manager, systems integrator, rivenditori e partner che vogliono approfondire le proprie competenze tecniche in relazione a prodotti e soluzioni QNAP.

Al termine del corso conferiremo al partecipante un attestato nominale di partecipazione e il relativo logo del corso da poter utilizzare all’interno della propria comunicazione marketing aziendale.

Per registrarvi visitate la pagina ufficiale.

QNAP è lieta di poter stare vicina ai propri partner e ai rivenditori anche in questo momento difficile, dove stare a casa è l’unica cosa da fare e perchè no, stare a casa in compagnia facendo formazione!