Plustek: nuovo scanner per libri compatibile con Windows e Mac

Caratterizzato da un esclusivo design con cover regolabile e completo del software BookPavillion, Plustek OpticBook 3800L è pensato per semplificare e velocizzare la digitalizzazione di libri, che potrà svolta in modo intuitivo, accurato e senza alcuna distorsione od ombra in prossimità dei dorsi

Plustek, produttore di soluzioni per l’imaging professionale e per l’ufficio, ha reso disponibile anche in Italia il nuovo Plustek OpticBook 3800L.

Compatibile sia con l’universo Windows sia con il mondo Mac, questa nuovo scanner A4 firmato Plustek rappresenta la scelta ideale per chi desidera digitalizzare libri, riviste, fumetti e materiale rilegato di diverso tipo ed è alla ricerca di una soluzione dalle ottime prestazioni con un buon rapporto qualità/prezzo.

Plustek OpticBook 3800L è dotato di una cover regolabile, che consente di scansionare al meglio anche i libri di elevato spessore e, grazie alla tecnologia proprietaria Shadow Elimination Element (SEE), è in grado di eliminare le classiche ombre e le distorsioni dovute alle rilegature e ai dorsi dei libri, permettendo così di digitalizzare tutte le pagine in modo ottimale.

Per ottimizzare tutte le operazioni, Plustek fornisce poi insieme allo scanner il software BookPavillion che, grazie a un’interfaccia particolarmente intuitiva e diverse funzionalità, tra cui ritaglio e rotazione automatica delle pagine, è in grado di ridurre al minimo i tempi di scansione di un intero volume o di una sua parte.

La dotazione software di Plustek OpticBook 3800L comprende, infine, anche ABBYY FineReader Sprint, che assicura la conversione di libri e documenti scansionati in differenti formati, tra cui PDF ed ePub, mentre la presenza dei driver TWAIN gli consentono di essere utilizzato con tutti i più diffusi applicativi per la gestione delle immagini.