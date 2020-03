Evolve2: da Jabra nuovi standard per le soluzioni digitali dei posti di lavoro

Jabra annuncia una nuova linea di cuffie digitali che migliorano la user experience, offrendo un alto grado di concentrazione, collaborazione e flessibilità per un’esperienza audio di qualità superiore

Jabra lancia la gamma Evolve2, progettata specificamente per supportare la trasformazione digitale nei moderni ambienti di lavoro.

Le cuffie Evolve2 85, Evolve2 65 ed Evolve2 40 sono progettate per aiutare le imprese a promuovere l’adozione di infrastrutture UC, garantendo al contempo che concentrazione, collaborazione e flessibilità rimangano una priorità per i dipendenti.

Le cuffie Evolve2 rappresentano la nuova generazione della gamma di cuffie per le UC Evolve1.

La nuova gamma Evolve2

La nuova gamma di cuffie Evolve2 include una perfetta integrazione con gli ecosistemi software, garantendo la massima riduzione del rumore, una collaborazione efficace e condizioni di lavoro ottimali ovunque.

La gamma Evolve2 comprende tre cuffie:

• Le Evolve2 85 offrono una tecnologia potenziata di cancellazione attiva del rumore (ANC) e dieci microfoni in totale, due nel “braccetto” integrato e otto nei padiglioni auricolari. Gli utenti possono godere di una durata della batteria fino a 37 ore, di altoparlanti da 40 mm per un’avvolgente fruizione della musica e della luce del segnale “busy light” visibile a 360 gradi su entrambi i padiglioni. Le cuffie sono state sviluppate per sfruttare appieno la più recente tecnologia di chipset audio, consentendo a Evolve2 85 di essere un passo avanti per ciò che concerne la durata della batteria, la connettività stabile e l’elaborazione audio. Inoltre, le eleganti Evolve2 85 sono progettate pensando sia all’ambiente dell’ufficio, sia alle esigenze del professionista in “movimento”, il che garantisce che le cuffie possano essere indossate indipendentemente da dove si lavora.

• Le Evolve2 65 presentano tre microfoni di cui due situati nel “braccetto” e uno nel padiglione dell’orecchio destro. Le cuffie offrono fino a 37 ore di autonomia della batteria e una portata wireless tre volte migliore rispetto alla precedente versione di gamma, Evolve 65

• Le Evolve2 40 sono una variante con filo e offrono lo stesso comfort, durata e user experience delle Evolve2 65.

Le varianti Microsoft Teams nella gamma presentano uno speciale pulsante MT che consente la connessione istantanea a colleghi e riunioni. Per queste versioni il LED indicatore di stato può segnalare diverse situazioni, come la perdita di una chiamata o un avviso di riunione.