Canon lancia il nuovo sistema di stampa a foglio varioPRINT IX-Series

Canon presenta una nuova soluzione per gli stampatori commerciali: varioPRINT serie iX, un sistema di stampa a foglio a getto d’inchiostro dotata di tecnologia iQuarius iX

E’ pensata per gli stampatori commerciali la nuova varioPRINT serie iX di Canon, un sistema di stampa a foglio a getto d’inchiostro dotata di tecnologia iQuarius iX, che sarà disponibile dall’estate 2020. Per i clienti con volumi di produzione da 1 a 10 milioni di immagini A4 al mese, la nuova soluzione di stampa combina la qualità d’immagine e la gamma di supporti dei sistemi offset o toner liquido, con la produttività e i costi di gestione della tecnologia a getto d’inchiostro.

In grado di stampare più di 9.000 immagini SRA3 all’ora (o 320 immagini A4 al minuto) su un’ampia gamma di supporti, compresa la carta patinata offset da 90 a 350 gsm, varioPRINT iX-series permette di incrementare i volumi di stampa di qualsiasi applicazione commerciale, dal collateral marketing al direct mail fino a cataloghi, riviste e libri.

Con un uptime medio superiore al 90% e senza necessità di calibrazione e manutenzione giornaliere, varioPRINT iX-series consente, rispetto ad altre tecnologie di stampa di produzione a fogli singoli, un notevole incremento di produttività e miglioramenti in termini di costi complessivi di utilizzo.

Questo rivoluzionario sistema di stampa si basa sulla pluripremiata piattaforma varioPRINT i-series presentata nel 2015. Con oltre 250 installazioni in tutto il mondo, varioPRINT i-series ha permesso a Canon di affermarsi quale leader nella stampa a foglio a getto d’inchiostro per applicazioni transazionali, libri e direct mail di alta qualità.

L’avanzata tecnologia iQuarius iX integrata nella nuova iX-series combina tre innovazioni chiave:

Un innovativo sistema di asciugatura che combina aria e calore con umidificazione per proteggere la carta. Ciò garantisce stampe resistenti su un’ampia gamma di supporti, pronte per la finitura immediata.

Nuovi inchiostri brevettati a base di acqua e polimeri, abbinati alla funzione ColorGrip per colori eccezionali, vibranti e vividi su un’ampia varietà di supporti, compresi supporti patinati fino a 350 gsm.

Tecnologie di controllo qualità iQuarius per una qualità d’immagine di alto livello, grazie a un’elaborazione delle immagini a 1200 dpi e teste di stampa Kyocera co-sviluppate a 1200 dpi per la stampa di linee e testi nitidi, sfumature uniformi e tonalità della pelle perfette. La tecnologia avanzata di controllo dell’uniformità degli ugelli, utilizza uno scanner in linea per controllare e allineare automaticamente i singoli ugelli durante il funzionamento ed eliminare eventuali striature. Il controllo dell’attività delle teste offre la capacità di rilevamento e autocompensazione degli ugelli durante il lavoro e quindi riduce tempi di fermo e gli sprechi e garantisce un’elevata qualità d’immagine.

La gestione dei supporti di stampa è migliorata grazie al rilevamento automatico, all’eliminazione dei fogli difettosi prima della stampa e alla precisione del trasporto carta: ciò ottimizza ulteriormente la qualità e la produttività. Insieme, queste innovazioni offrono l’equilibrio perfetto tra qualità d’immagine, versatilità dei supporti e delle applicazioni, produttività affidabile ed efficienza dei costi, il tutto in un’unica stampante a getto d’inchiostro.

Questa nuova soluzione inoltre velocizza il ritorno dell’investimento gestendo a costi ridotti le basse tirature, passando rapidamente da un lavoro all’altro e producendo documenti finiti su supporti misti, in totale sicurezza e nel rispetto delle scadenze concordate con i clienti.