Capgemini si conferma tra i vincitori dei Microsoft Partner Awards

Capgemini ha annunciato di aver vinto due premi come Microsoft Partner of the Year 2022, nelle categorie Power Apps Partner of the Year e Germany Partner of the Year, oltre a classificarsi tra i finalisti per altri due riconoscimenti. L’azienda è stata selezionata all’interno di un pool dei migliori partner a livello globale di Microsoft per aver dimostrato eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate su tecnologia Microsoft.

L’elenco completo dei riconoscimenti ottenuti da Capgemini come Microsoft Partner of the Year 2022:

Vincitore – Partner of the Year, Power Apps (Sogeti)

Vincitore – Partner of the Year, Germany

Finalista – Partner of the Year, Global System Integrator (GSI)

Finalista – Partner of the Year, SAP on Azure

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Gerardo Ciccone, Manufacturing, Automotive & Life Sciences Director di Capgemini in Italia: «È un onore per noi ricevere per la quarta volta consecutiva i premi di Microsoft. Questo riconoscimento evidenzia il nostro impegno nella promozione di un percorso sostenibile per i nostri clienti, che accelera le loro iniziative di digital transformation. Insieme a Microsoft, abbiamo contribuito a realizzare soluzioni e piattaforme innovative che aiutano i nostri clienti a sfruttare le tecnologie più all’avanguardia e sviluppare processi più efficienti, rendendo le loro aziende agili e pronte per il futuro».

I Microsoft Partner of the Year Awards riconoscono i partner Microsoft che nell’anno precedente hanno sviluppato e distribuito applicazioni, servizi e device basati su tecnologia Microsoft. I premi sono suddivisi in diverse categorie e i vincitori del 2022 sono stati selezionati da una rosa di oltre 3.900 candidature provenienti da più di 100 paesi in tutto il mondo. Capgemini è stata premiata per aver fornito eccellenti soluzioni e servizi a livello globale in ambito Microsoft Power Apps, Microsoft SAP on Azure e come Global System Integrator.

Capgemini è stata riconosciuta tra i finalisti nella categoria SAP on Azure grazie al progetto sviluppato per Vibram, leader mondiale nella produzione di suole in gomma per calzature. Vibram ha scelto di affidarsi a Microsoft e a Capgemini per dare vita a un progetto di collaborazione volto ad accelerare la trasformazione digitale dell’azienda e favorire lo sviluppo internazionale del business.

Come concluso da Nick Parker, Corporate Vice President of Global Partner Solutions di Microsoft: «Sono molto felice di presentare Capgemini come vincitore e finalista dei Microsoft Partner of the Year Awards del 2022. Questi partner si sono dimostrati eccezionali all’interno di un notevole pool di candidati, e rimango continuamente e positivamente colpito dall’utilizzo innovativo che fanno delle tecnologie Microsoft Cloud e dall’impatto che queste generano per i loro clienti».