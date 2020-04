Newtech sceglie Sanfgor per fornire ai Partner tutti gli strumenti per poter offrire ai loro clienti soluzioni di alto livello ed accessibili anche per chi non ha un budget di livello enterprise, ma necessita di soluzioni e servizi a valore importanti

Newtech Security e Sangfor Technologies hanno siglato un accordo di distribuzione che permette al distributore modenese di ampliare la sua offerta di soluzioni e servizi.

Nel dettaglio, Sangfor è una realtà fondata in Cina nel 2000 specializzata nei settori del Cloud Computing, Network Security e Network Optimization, in grado oggi di proporre un’offerta che comprende ad esempio soluzioni di rete e sicurezza IT ed altre destinate a servizi cloud di iperconvergenza e Virtual Desktop.

“La scelta di un vendor come Sangfor si colloca perfettamente nella nostra filosofia, siamo un gruppo nato nell’89 e che sin dall’inizio si è occupato e si occupa di Sicurezza. Da subito il nostro scouting e le nostre scelte sono state fatte partendo da innovazione e alto contenuto tecnologico delle soluzioni da distribuire in Italia. Ci siamo sempre focalizzanti non tanto e solo sul brand, ma soprattutto sull’impatto che le tecnologie distribuite potessero avere sui nostri partner e nel nostro paese – commenta Carlo Chiodarelli, A.D. di Newtech Security –. La scelta di Sanfgor si è basata sul fatto che le loro soluzioni rispondono appieno ai nostri criteri di innovazione e che danno OGGI ai nostri Partner tutti gli strumenti per poter offrire ai loro clienti soluzioni di alto livello ed accessibili anche per chi non ha, come la PMI Italiana, un budget di livello enterprise, ma necessita, come la grande impresa, di soluzioni e servizi a valore importanti ed al passo con le minacce che quotidianamente ogni realtà è chiamata ad affrontare.”

Business continuity garantita

Da oggi sarà garantita la continuità operativa: Sangfor mette a disposizione un’offerta di assistenza qualificata ai suoi clienti, assicurata da migliaia di ingegneri certificati e da un servizio di customer service disponibile 24/7 e affidato a tre centri in Cina e USA che garantisce la business continuity in un ambito “delicato” come quello della Network Security & Optimization.

Inoltre Sangfor ha registrato più di 750 brevetti, che sono previsti in ulteriore crescita grazie all’attività dei quattro centri R&D negli USA e in Cina che sviluppano tecnologie in ambito Networking, Security, Storage, Backup e virtualizzazione.

“La nostra avventura in Italia è cominciata da un paio d’anni – spiega Giuseppe Coppola, Country Manager di Sangfor –. La scelta di Newtech Security per la distribuzione sul territorio dei nostri prodotti è frutto di una scelta ben ponderata. Conosco da tempo questa realtà ed apprezzo la sua attitudine a differenziarsi con scelte a volte insolite e la capacità di relazionarsi col proprio canale, superando il vecchio rapporto tra distributore e rivenditore, per agire come “promotori” di tecnologie, formazione ed innovazione. Newtech Security si colloca perfettamente nella strategia di Sangfor, che punta sulla qualità delle sue soluzioni iperconvergenti e su grandi investimenti sulla ricerca e sviluppo, cui dedichiamo il 20% del fatturato annuale”.

“System Integrator, Reseller, ISP e MSP hanno l’esigenza di concentrarsi sempre più su soluzioni a valore e di qualità – conclude Chiodarelli -. Dare a tutti la possibilità di utilizzare le soluzioni di un produttore ad alto contenuto di innovazione come Sangfor è esattamente il compito di chi, come Newtech Security, si pone come obiettivo quello di affiancare la presenza sul territorio con un’effettiva attenzione al valore”.