HANNspree, azienda specializzata in sistemi di visualizzazione, ampia la sua proposta di monitor ad alta risoluzione con il modello HC272PPB, dotato di una risoluzione WQHD (Quad HD: 2K) 2560 x 1440 che offre una qualità delle immagini superiore per applicazioni grafiche di elevata intensità.

Il display offre il 77% di spazio di lavoro in più rispetto ai monitor FHD 1920 × 1080 convenzionali, mentre la maggiore densità di pixel rende le immagini estremamente brillanti e nitide.

Alta risoluzione non significa solo immagini definite, ma anche maggiore spazio per vedere più contenuti, anche condivisi. Più alta è la risoluzione, meglio è possibile visualizzare un contenuto nella sua interezza come, per esempio, pagine web, file di Excel o di Photoshop e altri software di elaborazione.

Con 92 pixel per pollice, il monitor HC272PPB di HANNspree permette di vedere in maniera più definita i dettagli dell’immagine, garantisce uno spazio di lavoro più ampio per documenti di grandi dimensioni e consente di visualizzare giochi o film nelle loro dimensioni originali e nel formato 16:9.

Dotato di un pannello retroilluminato di tipo AHVA IPS LED con proporzioni 16:9, presenta un angolo di visione ultra-ampio di 178 gradi in verticale e in orizzontale che rende possibile la visualizzazione di immagini in maniera ottimale da più prospettive.

Questo modello dispone di un’interfaccia di ingresso completa che include porte DP, HDMI e VGA, fornendo un’ampia connettività digitale e analogica per connettersi senza problemi con PC e apparecchiature AV. Le connessioni avanzate, come il supporto alla configurazione multi-display che ampia lo spazio visivo, ottimizzano l’uso del monitor.

Missione HANNspree: proteggere la vista

Il monitor ad alta risoluzione HANNspree incorpora importanti innovazioni, come la modalità Low Blue Light che diminuisce l’affaticamento degli occhi quando l’utente passa diverse ore al giorno davanti a un pc e la tecnologia Flicker-Free per prevenire lo sfarfallio del monitor in modo da poter godere di un’esperienza visiva confortevole in maniera continuativa.

Sono integrati nel modello HC272PPB, due altoparlanti stereo da 2W ciascuno che forniscono audio di qualità per musica, film, giochi e altro, eliminando la necessità (e il conseguente costo) di collegare altoparlanti esterni e contribuiscono a rendere ottimale i collegamenti con la famiglia, gli amici e i colleghi tramite servizi di comunicazione online come Skype.

L’HC272PPB può essere installato in maniera facile e flessibile su qualunque supporto, anche a parete, conforme allo standard VESA 100x100mm. Un design elegante con un pannello sottile e la modalità di regolazione basculante rendono questo monitor particolarmente gradevole sia in casa sia in ufficio.