Da Axis Communications’ Academy un’ampia scelta di corsi online

L’offerta formativa 2020 di Axis Communications è stata aggiornata e arricchita con nuove tipologie di corsi online

È rivolta a quanti vogliano approfondire la conoscenza delle soluzioni intelligenti di Axis basate su piattaforme aperte, flessibili e totalmente adattabili a ogni ambiente ed esigenza, la nuova offerta formativa 2020 di Axis Communications.

Il pacchetto formativo proposto a operatori professionali nel settore della videosorveglianza, installatori, system integrator, consulenti, progettisti e utenti finali, è unico nel settore e, quest’anno, si arricchisce di un’offerta ancora più completa di corsi online tenuti dal trainer ufficiale, rispondendo alla crescente domanda di smart working e smart learning delle aziende e dei loro dipendenti.

Axis vuole infatti essere sempre al fianco dei propri partner e clienti per offrire tutti gli strumenti necessari per rimanere sempre aggiornati sulle ultime tendenze tecnologiche, sui prodotti e le soluzioni lanciate, sugli strumenti a disposizione e su come ottenere, attraverso questi, il massimo rendimento per il proprio business.

L’offerta online 2020 si compone di:

Axis On-Air – i Webinar dell’Axis Communications’ Academy

Webinar tecnico-commerciali della durata di 30 minuti, erogati in modo costante, più di una volta al mese, con contenuti dedicati alle nuove soluzioni lanciate e con la possibilità di beneficiare anche del contributo di alcuni partner tecnologici di Axis. L’obiettivo è fornire un’illustrazione pratica e variegata delle soluzioni complete offerte, sulla base di tematiche e segmenti di mercato specifici (come ad esempio Industrial, Critical Infrastructure, Retail, Smart City, e così via), con il supporto di una piattaforma nuova per migliorare l’esperienza di clienti e partner.

Dopo il successo della prima data erogata in marzo sui nuovi prodotti lanciati, questi i prossimi appuntamenti del mese di aprile:

16 aprile 2020, 10:30-11:00

AXIS Camera Station: tutto quello che dovete sapere

Costruire una soluzione completa di videosorveglianza con AXIS Camera Station integrando telecamere, altoparlanti e controllo degli accessi per un monitoraggio veloce, efficiente e ottimale anche a distanza.

Speaker: Claudio Crippa & Simone Biancardi

Contenuto: tecnico

28 aprile 2020, 10:30-11:00

Demo Live di AXIS Site Designer

Per aiutare a progettare e configurare il vostro sistema di sicurezza. Speaker: Claudio Crippa & Simone Biancardi

Contenuto: tecnico

Per le iscrizioni, cliccate QUI

Corsi online Axis Communications’ Academy:

Ideati per supportare i propri partner e clienti nella loro attività e migliorare le loro competenze e conoscenze dei prodotti e soluzioni Axis, i corsi di formazione online Axis Communications Academy, affrontano le stesse tematiche dei corsi in aula ma sono strutturati per moduli e hanno una durata di 60 minuti. Tenuti dal trainer Axis Massimo Cappellano, prevedono una sessione finale di Q&A e conferiscono, al termine del corso, un attestato di partecipazione.

Questi i prossimi appuntamenti:

2 aprile 2020, 10:30-11:30

Soluzioni Axis End-to-End per la video sorveglianza professionale

Dal VMS ai dispositivi per la gestione e il controllo di un sistema di video sorveglianza e sicurezza.

Trainer: Massimo Cappellano

8 aprile 2020, 10:30-11:30

Controllo Accessi Axis: soluzione professionale per il controllo degli accessi Trainer: Massimo Cappellano & Sylvain Trompette

22 arile 2020, 10:30-11:30

Sistemi Audio di rete Axis: gestione dell’audio intelligente su rete Trainer: Massimo Cappellano

29 aprile 2020, 10:30-11:30

Sviluppare un sistema di video sorveglianza professionale

Progettazione, scelta di un dispositivo, considerazioni sull’installazione e gestione dell’impianto.

Trainer: Massimo Cappellano

Per le iscrizioni, cliccate QUI

L’offerta formativa Axis comprende anche diversi corsi online sempre disponibili in lingua italiana e inglese tramite l’accesso all’area My Axis e i consueti corsi in aula, tutti strutturati per essere sempre in linea sia con le esigenze del mercato sia con le nuove tecnologie in costante evoluzione, è in continuo aggiornamento: ci saranno infatti molte nuove proposte nel corso dell’anno.