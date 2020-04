V-Valley è il nuovo distributore di Hitachi Vantara

V-Valley, distributore di riferimento per lo Storage, mette a disposizione di Hitachi competenze di mercato, un team di professionisti di marketing, sales e pre-sales, risorse per la formazione del canale e per la generazione della domanda, nonché un portafoglio di tecnologie complementari

V-Valley, il distributore a valore aggiunto del Gruppo Esprinet, ha firmato un accordo di distribuzione con Hitachi Vantara, player attivo nel mercato delle soluzioni storage di classe enterprise.

Grazie a questa partnership V-Valley metterà a disposizione dei propri clienti rivenditori l’offerta completa di Hitachi Vantara, con l’obiettivo di arricchire insieme il portfolio con soluzioni dedicate al Data Center Transformation, all’Infrastruttura (con soluzioni object storage, cloud storage, data intelligence e hyperconverged) e all’IoT (in ambito Big Data e Video Analytics).

Hitachi Vantara fornisce prodotti, soluzioni e servizi per lo storage, la gestione e l’ottimizzazione dell’utilizzo dei dati combinando tecnologia, proprietà intellettuale e conoscenza di settore per realizzare soluzioni di gestione dei dati che aiutino le imprese a sviluppare il business ed ottimizzare i costi, innalzandone le capacità innovative.

Grazie alla forza specialistica della propria struttura e dell’intero Gruppo Esprinet, V-Valley è in grado di supportare la crescita del canale di Hitachi Vantara, condividendo un piano di identificazione di nuovi partner interessati alle soluzioni del vendor in una o più aree oggetto dell’accordo di distribuzione con particolare focus sulle soluzioni dedicate alla Data Center Transformation, all’Infrastruttura ed all’IoT.

“Questo accordo di distribuzione conferma la strategia di crescita di Esprinet nel mercato delle Advanced Solutions – ha commentato Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley -. Per V-Valley, la partnership con Hitachi Vantara rappresenta un’opportunità per creare ulteriore valore aggiunto insieme ai nostri clienti attraverso un portafoglio sempre più ampio di competenze, di servizi e di soluzioni di produttori leader”.