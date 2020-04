Protezione dei dati: Kyocera è certificata ISO 27001

Il riconoscimento confermato per l’impegno dimostrato da Kyocera Document Solutions Europe per la sicurezza dei dati e la gestione dei rischi

Kyocera Document Solutions Europe ha annunciato di aver conseguito nuovamente la certificazione ISO 27001, in riconoscimento del suo impegno per i più alti standard di gestione della sicurezza delle informazioni di tutte le aziende.

Autenticato dall’organismo di certificazione DAS, l’ISO 27001 è uno standard internazionale che garantisce che le organizzazioni abbiano impostato un sistema di processi aziendali e IT per identificare, gestire e ridurre i rischi.

Per ottenere la certificazione è necessario che le organizzazioni mantengano un rigoroso sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) conforme a 114 requisiti diversi. Questi includono audit interni, miglioramento continuo e azioni correttive e preventive. È l’unico standard di sistema di gestione della sicurezza delle informazioni che può essere certificato in modo indipendente per essere applicato a persone, processi e tecnologie.

Proteggere i dati aziendali conviene

Un regime normativo più severo, introdotto dal GDPR, ha acuito l’attenzione delle aziende sull’importanza della sicurezza dei dati e della gestione dei rischi. I rischi potenziali per le aziende di tutte le dimensioni che non proteggono i propri dati sono significativi e i leader aziendali ne sono sempre più consapevoli.

Non a caso, la ricerca ricerca “Digitalizzazione in Europa – Outlook 2019” promossa da Kyocera evidenza che il 52% delle imprese in Europa ora considera la sicurezza delle informazioni una priorità assoluta.

La certificazione relativa alla sicurezza ha portato Kyocera Document Solutions a essere riconosciuta come “Major Player” per le soluzioni e i servizi di sicurezza nell’IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment.

Come riferito in una nota ufficiale da Andrie Muchtar, European Information Security Officer di Kyocera Document Solutions Europe: «Il superamento di questo ultimo audit rappresenta una pietra miliare per il nostro business. Fornisce ai nostri clienti attuali e futuri, nonché ad altri stakeholder, un’ulteriore garanzia e la tranquillità che gestiamo i loro dati in modo responsabile. Grazie all’accreditamento abbiamo potuto creare un alto grado di fiducia tra i nostri partner, garantendo che tutte le informazioni che elaboriamo siano conformi a elevati standard. Nell’attuale clima di attenzione sulla sicurezza dei dati, infatti, certificazioni come ISO 27001 sono più importanti che mai. Le aziende in grado di raggiungere costantemente i più alti standard riconosciuti a livello internazionale saranno in una posizione privilegiata per trarne vantaggio».