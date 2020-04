Avaya IP Office Subscription è il modo più semplice per le PMI di implementare, senza investimenti iniziali, una piattaforma di comunicazione all-in-one

A fronte della crescita della domanda globale di soluzioni di comunicazione, Avaya con il lancio di Avaya IP Office Subscription, ha reso più facile che mai sfruttare i vantaggi della comunicazione e della collaboration per le piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 90% delle imprese attive nel nostro paese.

In un momento in cui il lavoro a distanza è assolutamente la modalità prevalente, con la conseguente esigenza di dotarsi di tecnologie di comunicazione affidabili, il lancio di Avaya IP Office Subscription crea una nuova modalità, su abbonamento, di fruire della nota piattaforma di comunicazione all-in-one per le aziende fino a 3.000 utenti, che attualmente è utilizzata da oltre 26 milioni di utenti in tutto il mondo.

Si tratta di un ulteriore passo nel percorso evolutivo di Avaya IP Office che, a partire dall’introduzione sul mercato nel 2002, ha aiutato le PMI con un sistema di comunicazione efficiente ed adatto alle sfide del mercato. Tradizionalmente, l’adozione delle principali piattaforme di comunicazione comporta costi fissi elevati e impegni a lungo termine da parte dei fornitori, con comunicazioni cloud-hosted spesso insostenibili a causa delle complicanze negli aspetti legali.

“L’annuncio di oggi porta Avaya IP Office a un nuovo livello. La situazione attuale ha dimostrato che non mancano aziende culturalmente pronte a trasformarsi grazie alla digitalizzazione. Tuttavia, molte non sono in grado o non sono disposte a fare investimenti nelle tecnologie che permetteranno questa trasformazione. Avaya IP Office Subscription risolve questa sfida rendendo una delle piattaforme di comunicazione più apprezzate ancora più facile da usare e disponibile con piano tariffario a costi contenuti”, ha dichiarato Fadi Moubarak, Vice Presidente – Channels Avaya International.

L’abbonamento ad Avaya IP Office sarà reso disponibile attraverso l’Avaya Channel Market Place, un nuovo strumento per i partner Avaya per ordinare e acquistare le licenze, riducendo drasticamente i tempi di vendita e di implementazione. Nato dall’approccio cloud di Avaya, il Channel Market Place semplificherà qualsiasi processo di vendita dell’abbonamento IP Office, riducendo i tempi di implementazione della soluzione, già di per sé molto contenuti.

Avaya IP Office Subscription è disponibile con una gamma completa di funzionalità, con la possibilità per gli utenti di scegliere tra diverse versioni o edizioni. Le aziende devono semplicemente selezionare tipologia e numero di utenti richiesti e avranno a disposizione tutti i software necessari a supportare le caratteristiche che hanno selezionato.