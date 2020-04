Epson lancia una nuova stampante della gamma SureColor T

Epson SureColor SC-T2100 è ideale per professionisti, imprenditori e startup che lavorano da casa, in piccoli uffici o da remoto

Epson annuncia SureColor SC-T2100 da 24 pollici (A1): la sua stampante di grande formato più economica, piccola e portatile della serie T. Questo nuovo modello è stato progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti, tra cui architetti, ingegneri, insegnanti e designer. Il suo design robusto e leggero ne fa la stampante ideale per lavorare da casa, da piccoli studi, da classi o da luoghi remoti come i cantieri edili.

Grazie al collegamento wireless può essere posizionata ovunque su una scrivania o sul proprio supporto per produrre un’ampia gamma di documenti professionali, tra cui poster, presentazioni, schemi CAD e progetti architettonici e ingegneristici; il suo design salvaspazio consente di riporla facilmente quando non viene utilizzata.

Gli inchiostri a pigmenti Epson UltraChrome XD2 offrono stampe di lunga durata, caratterizzate da colori brillanti e linee nette su qualsiasi tipo di carta, anche per l’uso in esterni. L’esclusiva funzionalità di commutazione automatica consente di passare da carta in rotolo di grande formato a fogli singoli A4/A3 senza l’intervento dell’utente, una funzione ideale per le piccole imprese che devono produrre stampe di tipo diverso in spazi di lavoro limitati.

Renato Sangalli, Sales Manager prodotti Pro-Graphics di Epson Italia, afferma: “SureColor SC-T2100 è ideale per professionisti, imprenditori e startup che desiderano produrre stampe accurate e dai colori vivaci in modalità wireless da PC, tablet e smartphone. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, questo modello è perfetto per piccoli negozianti, istituti scolastici, ingegneri, architetti e designer. Chi desidera una stampante affidabile, facile da usare ed economica, non dovrà cercare oltre”.

Con la tecnologia della testina di stampa PrecisionCore MicroTFP e il sistema di rilevamento e regolazione automatici delle condizioni degli ugelli, SC-T2100 garantisce un’elevata velocità di stampa in formato A1 (solo 43 secondi), con dettagli precisi e affidabilità molto elevata. Grazie alla connettività wireless e Wi-Fi Direct integrata, architetti e progettisti possono stampare senza problemi da smartphone e tablet oppure utilizzare il nuovo touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici, che offre navigazione e controllo dei menu in modo semplice e intuitivo.

SureColor SC-T2100: principali caratteristiche

– dimensioni di stampa: 970 (L) x 505 (P) x 230 (A);

– peso: 27 Kg;

– velocità di stampa in formato A1: solo 43 secondi;

– risoluzione: fino a 2400×1200 dpi;

– supporti: rotolo da 329 a 610 mm (cilindro da 2 pollici); foglio singolo A4/A3 (da 210 a 610 mm);

– spessore supporti: rotolo da 0,05 a 0,21 mm; foglio singolo da 0,12 a 0,27 mm;

– inchiostri a pigmenti: ciano, giallo e magenta (CYM) 26 o 50 ml; nero (K): 50 o 80 ml;

– connettività: USB ultra veloce, 10/100/1000BASE-TX, IEEE802;

– linguaggio di stampa: ESC/P, Raster HP-GL2, HP RTL;

– memoria: 1 GB (per una efficiente gestione delle code di stampa);

– optional: vassoio impilatore, supporto mobile, tubo reggirotolo;

– software (su CD): Windows Install Navi – Driver stampante – Epson Net Setup – Epson Net Print – Epson Net Config – Epson Software Updater – LFP Print Plug-in for Office – Manuali EPSON, Mac Setup Navi;

– software (web): Windows Install Navi Firmware Updater, HDI Driver, Copy Factory, Epson Net Setup Manager, Mac Install Navi – Driver stampante – Epson Net Config – Epson Software Updater – Uninstaller – Manuali EPSON, Firmware Updater, Linux Printer driver;

SureColor SC-T2100 sarà disponibile da maggio 2020.