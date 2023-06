LG ProBeam: cresce l’offerta

LG Electronics annuncia l’arrivo sul mercato di tre nuovi proiettori – i modelli BF60PST, BU60PST, BU70QGA – che vanno ad arricchire la gamma LG ProBeam, il portfolio di proiettori pensato per rispondere alle esigenze di un’utenza business.

Ideali per meeting room, sale conferenze e contesti educational, i tre nuovi proiettori LG ProBeam garantiscono qualità d’immagine superiore anche su proiezioni di grandi dimensioni ed elevata luminosità anche in ambienti con molta luce, oltre a un’estrema flessibilità di installazione.

LG BU70QGA: luminosità senza precedenti ed esperienze visive panoramiche

La grande novità tecnologica che entra in gamma è LG ProBeam BU70QGA, un proiettore molto versatile che si adatta ad usi ed ambienti diversificati come gallerie d’arte, spazi espositivi, hall aziendali, negozi e auditorium.

Il nuovo proiettore digital signage restituisce immagini nitide grazie alla risoluzione Ultra HD 4K(3.840 x 2.160) e un rapporto di contrasto di 3.000.000:1, anche su proiezioni di grandi dimensioni fino a 300 pollici.

Vanta una luminosità di picco di 7.000 ANSI lumen, la più alta di qualsiasi altro proiettore prodotto da LG fino ad oggi, assicurando una nitidezza nella resa dei dettagli anche in pieno giorno.

Infine, la sorgente di luce laser del nuovo modello BU70QGA garantisce performance eccezionali ed affidabilità nel tempo grazie alla durata operativa di 20.000 ore.

LG ProBeam strizza l’occhio a realtà museali e gallerie

La tecnologia avanzata Edge Blending presente nel modello BU70QGA consente inoltre di sovrapporre, senza soluzione di continuità, la luce di due o più proiettori attraverso la regolazione della luminosità e la correzione del colore.

È possibile, infatti utilizzare insieme fino a nove dispositivi BU70QGA per offrire immagini panoramiche ed esperienze visive coinvolgenti, ricercate in particolare dal mondo del business in ambiti verticali come quello dell’arte presso realtà museali e gallerie.

La fruizione sempre più immersiva del nuovo proiettore è ulteriormente garantita dalle alte prestazioni del sistema SoC (System-on-Chip) che è in grado di eseguire contemporaneamente più azioni, riproducendo i contenuti in modo fluido e ottimizzando l’esperienza d’uso degli utenti attraverso un’interfaccia intuitiva.

I modelli BF60PST e BU60PST: proiezioni di qualità ad alta flessibilità di installazione

Anche gli altri due modelli – BF60PST e BU60PST – garantiscono tecnologie di ultima generazione come il primo e supportano i bisogni di fruizione di immagini anche molto grandi in ambito business fino a 300 pollici.

La luminosità di questi dispositivi è pari a 6.000 ANSI lumen, con un contrasto di 3.000.000:1 e la qualità delle immagini è di alto livello grazie alla sorgente di luce laser con risoluzione WUXGA (1920×1200 per il BF60PST) e Ultra HD 4K (3840×2160 per il BU60PST).

Elemento strategico per il segmento business è da sempre la flessibilità di installazione dei proiettori che devono necessariamente adattarsi al contesto professional in cui si inseriscono. L’introduzione di alcune caratteristiche peculiari sui due nuovi modelli LG incontra questa necessità.

La prima funzionalità è Lens Shift che, abbinata allo zoom x1.6, offre la possibilità di montare il proiettore in qualsiasi angolazione lungo il suo asse orizzontale, così come posizionarlo verticalmente.

La seconda caratteristica – presente solo sul modello BU60PST – è la correzione immagini in 12 punti che elimina la distorsione generata da una posizione del proiettore non perfettamente perpendicolare allo schermo, garantendo sempre immagini dritte e nitide.

Infine, la terza è correlata al bisogno di collocare questi dispostivi in ambienti ristretti e trova nelle ridotte dimensioni dei nuovi proiettori la risposta ideale.

Tutti i nuovi modelli LG ProBeam sono infine dotati del sistema operativo webOS, per navigare in rete in modo intuitivo, e di funzionalità di mirroring wireless e sono compatibili con HDBaseT. Basta un solo cavo per consentire la trasmissione fino a cinque segnali per trasferire contenuti multimediali HD attraverso le porte Ethernet e USB con una potenza fino a 100W.

LG ProBeam: prezzi consigliati al pubblico

BU70QGA: 6.499,00 EUR

BU60PST: 4.799,00 EUR

BF60PST: 3.499,00 EUR