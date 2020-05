Gigaset, nuovi strumenti per lo smart working

I difficili tempi della pandemia hanno sdoganato il concetto di smart working ma ci vogliono gli strumenti appropriati. Gigaset presenta i nuovi telefoni wired DL500A, DX800A all in one e il cordless C530A GO

La crisi pandemica, che ha afflitto l’intero mondo, ha cambiato profondamente il modo di lavorare e di interagire. Il distanziamento sociale si è ripercosso pesantemente sulle abitudini lavorative e il lavoro d’ufficio ha traslocato nelle abitazioni dei lavoratori.

È presumibile che la modalità del lavoro da remoto si consolidi e resti stabilmente nelle abitudini lavorative del terzo millennio. Imprescindibili per la produttività da remoto sono una buona connessione di rete e un buon computer portatile, ma altrettanto importante è il telefono.

Gigaset ha tre proposte ideali appositamente ingegnerizzate per lo smart working.

Gigaset DL500A

Il Gigaset DL500A è un telefono fisso wired elegante, efficiente con connettività diretta al cellulare e prestazioni davvero professionali.

Tecnologia all’avanguardia

Dotato di un ampio display TFT da 3.5” a colori, questo telefono rappresenta la soluzione intelligente per il moderno ufficio trasferito nelle proprie mura domestiche.

Gigaset DL500A è equipaggiato della tecnologia Bluetooth® per il collegamento al cellulare con la funzione Link2Mobile e per parlare in vivavoce.

La funzione Link2Mobile dà la possibilità di ricevere sul telefono fisso le telefonate che arrivano sul cellulare e telefonare dal telefono fisso tramite la rete mobile.

Grazie al collegamento Bluetooth, le chiamate entranti sul cellulare vengono trasferite direttamente su Gigaset DL500A o sugli altri portatile registrati (fino a 6).

Inoltre Gigaset DL500A permette di parlare in vivavoce con l’auricolare a filo o Bluetooth®.

Tutti i contatti a portata di mano

Gigaset DL500A ha i tutti i requisiti giusti per l’home office. È equipaggiato di una rubrica con 500 vCard, ciascuna in grado di memorizzare fino a 3 numeri di telefono e email, e si collega alla rubrica sul PC e la sincronizzazione avviene tramite software Gigaset QuickSync.

La funzione auto look-up2 permette di trovare i contatti rapidamente e, grazie all’interfaccia CTI (Computer Telephony Integration), è possibile selezionare i numeri direttamente dal PC.

Se Gigaset DL500A è collegato alla rete via Ethernet, è possibile visualizzare servizi online aggiuntivi come, ad esempio, feed RSS e previsioni meteo.

Segreteria ampissima e risparmio energetico

Con la segreteria telefonica integrata fino a 55 minuti di registrazione, si è sempre certi di ricevere tutti i messaggi.

Con la sua gamma di funzioni per il risparmio energetico, Gigaset DL500A permette di risparmiare energia salvaguardando l’ambiente. L’alimentatore ad alto rendimento di Gigaset DL500A permette infatti di consumare meno elettricità. Un ulteriore risparmio è dato dalla modalità notte che, ad un’ora determinata, disattiva il display quando non è utilizzato.

Gigaset DX800A all in one

Gigaset DX800A all in one è il telefono desktop ibrido multilinea ideale per le attività di home office che si contraddistingue per la sua flessibilità.

Tecnologicamente ibrido

Gigaset DX800A all in one mostra tutta la sua flessibilità principalmente con il fatto di poter essere configurato su IP con ISDN o IP con linea fissa.

Il telefono è multilineo, può cioè supportare fino a 4 chiamate parallele ed espandersi con più portatili, fino a 6 in totale.

Rubrica infinita e vivavoce best-in-class

La gestione dei contatti è semplice e la rubrica contiene un massimo di 1.000 voci vCard.

Gigaset DX800A all in one consente la sincronizzazione con il PC per accedere ai contatti di Outlook ed è in grado di individuare facilmente i dettagli con la ricerca automatica.

Gigaset DX800A all in one è equipaggiato con un vivavoce best-in-class per conversazioni vivavoce cablate o wireless. Inoltre, ogni singola conversazione viene ascoltata con un’eccezionale qualità del suono ad alta definizione.

Attenzione all’ambiente e super segreteria

Con la sua gamma di funzioni per il risparmio energetico e la modalità senza radiazioni, questo telefono si colloca tra i migliori per l’attenzione all’ambiente.

Anche con questo apparecchio non si potranno perdere messaggi registrati. Infatti grazie a tre segreterie telefoniche integrate con un tempo di registrazione combinato fino a 55 minuti, Gigaset DX800A all in one è attrezzato per supportare lo smart working senza alcun problema.

Con le sue funzioni esecutive, VoIP con ISDN o linea fissa e display a colori di grandi dimensioni, Gigaset DX800A all in one è l’ideale per l’ufficio domestico.

Gigaset C530A GO

Gigaset C530A GO è un telefono cordless perfetto compagno di lavoro tra le mura domestiche.

Il modernissimo apparecchio è equipaggiato con la tecnologia Gigaset GO con la quale è possibile scegliere tra rete fissa e chiamate via Internet.

Elegante ed efficiente

Gigaset C530A GO, oltre ad essere tecnologicamente avanzato, si distingue per il suo design pratico, per un grip sicuro e per le sue innovative funzionalità.

L’ ampio display da 1.8” illuminato a colori TFT può essere impostato con uno sfondo chiaro o scuro e garantisce un’ottima leggibilità durante la navigazione.

Il controllo del volume è a cinque livelli ed è possibile adattare rapidamente il volume della conversazione con l’ambiente circostante e le preferenze di audio personali.

Anche la suoneria può essere regolata in funzione dell’ambiente

La generosa rubrica telefonica di Gigaset C530A GO offre spazio per un massimo di 200 voci con tre numeri ciascuno. Il tasto voicemail illuminato avvisa immediatamente in caso di chiamate perse o nuovi messaggi.

La flessibilità di Gigaset guarda al futuro

Con la tecnologia Gigaset GO è possibile scegliere tra rete fissa utilizzando solo un numero e chiamate via Internet con un massimo di sei numeri.

Con Gigaset C530A GO è possibile fare fino a due conversazioni contemporanee con l’ausilio di più portatili.

L’apparecchio monta tre segreterie telefoniche integrate. Inoltre collegando il telefono a gigaset.net si possono effettuare chiamate gratuite in tutto il mondo con altri dispositivi Gigaset GO.

Questo dispositivo consente di integrare lo smartphone alla rete fissa per condividere facilmente i contatti di telefonia mobile con quelli del telefono di rete fissa, e si può essere avvisati delle e-mail in entrata o delle telefonate perse. Inoltre si ha un accesso rapido a vari servizi online come ad esempio gli aggiornamenti meteo.

Ampliare il raggio d’azione

Il nuovo Gigaset C530A GO può trasformare la rete fissa in un piccolo network casalingo con fino a cinque ricevitori aggiuntivi rendendolo ideale per l’home office ma anche per la famiglia.

Non importa in quale locale della casa ci si trovi, si può rispondere da ovunque.

Il Gigaset C530A GO è dotato di molte funzioni pratiche che forniscono un utile servizio.

Dalla sveglia con funzione snooze, al calendario con spazio per un massimo di 30 appuntamenti.

Ad ogni funzione può essere assegnata una melodia diversa in modo da distinguere gli eventi tra loro.