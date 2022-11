I partner Zscaler tassello fondamentale del successo in EMEA

Zscaler Inc. ha organizzato il suo primo Partner Summit per l’area EMEA all’insegna di una forte collaborazione e di una strategia di crescita congiunta con il canale. Dal 15 al 17 novembre, si sono riuniti a Palma di Maiorca circa 150 tra service provider, system integrator, VAR e distributori provenienti da tutta Europa e dal Medio Oriente.

I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi e di seguire un ampio programma di formazione sulla piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange, che consente ai clienti di rendere agili e resilienti le loro operazioni aziendali.

Lo sviluppo dei partner è il fulcro del supporto di Zscaler ai progetti di trasformazione in infrastrutture Zero Trust presso il cliente. Parte importante del programma di supporto al Partner Summit la formazione e la certificazione sul portafoglio della piattaforma cloud nelle aree Zscaler per gli utenti, Zscaler per proteggere i workload e Zscaler per IoT/OT, che hanno fornito aggiornamenti sul portafoglio di servizi, sui pacchetti disponibili e sulle best practice di vendita.

Come spiegato da Kadir Erol, EMEA Director Channel & Alliances Zscaler: «L’approccio Security Service Edge (SSE) al modello Zero Trust basato sull’identità per un accesso granulare e sicuro a qualsiasi risorsa richiede che Zscaler e i suoi partner mostrino ai potenziali clienti le funzionalità del nuovo approccio di sicurezza per la trasformazione olistica di un modello di business digitale. I nostri partner sono parte integrante del nostro successo».

La trasformazione da infrastrutture di sicurezza basate su hardware a un approccio flessibile ai servizi di sicurezza edge basato sul modello Zero Trust consente alle aziende di tutte le dimensioni di passare in modo sicuro a operazioni aziendali basate sul cloud a prova di futuro, in cui dipendenti, workload e produzione digitale possono essere protetti da un’unica piattaforma. Invece di gestire architetture complesse, esiste un approccio flessibile che fornisce un accesso basato sull’identità alle applicazioni, ai workload o ai dispositivi richiesti da terzi.

Nell’ambito della serata di premiazione del Partner Summit, sono stati consegnati anche i premi per il Partner EMEA dell’anno 2022 in dieci categorie. Questi partner sono stati premiati nelle varie categorie in base al fatturato generato congiuntamente, al loro impegno nella collaborazione nelle trattative e alla loro esperienza come esperti in ambito Zero Trust che hanno implementato progetti di trasformazione olistica che includono applicazioni, rete e sicurezza:

EMEA Partner dell’anno: Telefonica

EMEA Service Provider dell’anno: Orange Business Services

EMEA Systems Integrator dell’anno: NTT

EMEA Value Added Reseller dell’anno: Softcat

EMEA International Partner dell’anno: Infosys

EMEA North Partner dell’anno: HCL

EMEA Transformation Partner dell‘anno: BT

EMEA South Partner dell’anno: Deutsche Telekom

EMEA Growth Partner dell’anno: Sirar by STC

EMEA Technical Partner dell’anno: Xalient

EMEA Partner Enablement Innovation: Westcon

Un premio speciale per l’innovazione nella categoria Partner Enablement è stato assegnato al partner di distribuzione Westcon-Comstor che ha progettato un ambiente di laboratorio virtuale che aiuta i partner e i loro clienti a rendere trasparente l’offerta di Zscaler con i partner dell’ecosistema come Crowdstrike e Okta.

Come concluso da Todd Meister, Senior Vice President, Global Partners & Alliances, Zscaler: «In occasione del primo Partner Summit EMEA di Zscaler, è stato un piacere incontrare così tanti partner e sperimentare la passione nel portare le nostre soluzioni basate sul cloud ai clienti. A nome dell’ecosistema EMEA di Zscaler, desidero ringraziare tutti i nostri partner per la fiducia e l’integrità che hanno riposto nella nostra partnership. Tenendo fede al nostro slogan „crescere insieme, in sicurezza“, continueremo a impegnarci per consentire ai nostri partner di svilluppare il loro giro d‘affari insieme a noi, sfruttando le nostre innovazioni in ambito Zero Trust per accelerare il percorso dei clienti verso un’esperienza più sicura».