DKC – Linea Hercules: la gamma completa di condotti sbarre

La gamma completa di condotti sbarre di DKC è nata per soddisfare tutte le esigenze di trasporto e distribuzione elettrica

Il Gruppo DKC, specializzato nella progettazione e produzione di sistemi portacavi e prodotti per il settore elettrotecnico, dell’automazione industriale e dell’accumulo e gestione dell’energia, presenta la linea Hercules, un sistema completo di condotti sbarre per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica con soluzioni per media e grande potenza, per piccole utenze e per corpi illuminanti.

La linea Hercules, che fa parte della divisione DKC Power Solutions, comprende tre gamme di prodotto POWERTECH, DISTRITECH e LIGHTECH, realizzate in conformità della normativa CEI EN 61439-6.

Caratterizzate dall’impiego di materiali di ottima qualità, elevati gradi di resistenza agli agenti atmosferici e design innovativo altamente funzionale, le soluzioni della linea Hercules consentono applicazioni sicure ed efficaci in ambienti di natura industriale, commerciale e nelle infrastrutture civili.

L’elevata qualità dei prodotti, realizzati in conformità agli standard internazionali, la proattività nel rispondere ai bisogni dei clienti, e l’ampia offerta di prodotti innovativi ed affidabili, rendono DKC il partner ideale per la realizzazione di tutte le tipologie di condotti sbarre.

POWERTECH: CONDOTTI SBARRE PER GRANDE POTENZA

Il condotto sbarre POWERTECH nasce dalla crescente richiesta sul mercato di un prodotto efficace, versatile e sicuro in grado di essere installato facilmente e di essere personalizzato in base alle necessità di utilizzo.

Disponibile nella versione con corrente nominale da 800 a 5000A e conduttori in alluminio, e nella versione con conduttori in rame e correnti nominali da 1000 a 6300A, POWERTECH non presenta nessun declassamento in qualsiasi verso di installazione, offre grado di protezione IP55 (a richiesta IP66) ed elevata resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco, peculiarità che lo rendono altamente performante sia in cabina, come collegamento trasformatore-quadro o quadro-quadro, sia nei settori industriali, commerciali e civili per l’alimentazione principale di distribuzione.

DISTRITECH: CONDOTTI SBARRE PER MEDIA POTENZA

Il condotto sbarre DISTRITECH è disponibile nella versione con conduttori in alluminio e corrente nominale da 160 a 630A, o, su richiesta, nella versione con conduttori in rame e portata da 250 a 800A.

Caratterizzato da peso e dimensioni ridotte e da grado di protezione IP55 con elevata resistenza al fuoco e agli agenti atmosferici, DISTRITECH comprende un set completo di elementi necessari per l’assemblaggio di linee di qualsiasi complessità, tramite il pratico sistema di congiunzione monoblocco.

LIGHTECH: CONDOTTI SBARRE PER PICCOLE POTENZE O CORPI ILLUMINATI

Leggero, pratico e resistente, LIGHTECH è il sistema di condotti sbarre con corrente nominale da 25A e 40A, ideale per la distribuzione di piccole utenze o corpi illuminanti.

Gli elementi rettilinei di LIGHTECH sono disponibili con 2,4,6,8 o 12 conduttori in involucro in alluminio (singolo o doppio) con grado di protezione IP55 e sono stati progettati con un innovativo collegamento ad innesto che permette di ottimizzare il montaggio rendendolo più facile e veloce.