Arrow Electronics distribuirà in EMEA le soluzioni di Qumulo

L’accordo tra Arrow e Qumolo consente di fornire ai rivenditori italiani le soluzioni del leader nell’archiviazione dei dati tramite hybrid cloud per soddisfare le esigenze in rapida evoluzione del mercato

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha stretto un accordo con Qumulo, azienda specializzata nell’ambito storage di dati dell’hybrid cloud. In base all’accordo siglato a livello EMEA, Arrow potrà distribuire le soluzioni di storage di Qumulo anche in Italia, con focus sui principali mercati verticali indirizzati dal vendor, tra i quali Sanità, Media e Intrattenimento, Ricerca in ambito IT e Pubblica Amministrazione.

L’estesa collaborazione tra le due aziende consentirà inoltre a Qumulo di estendere l’accesso al proprio software leader nell’archiviazione dei dati dell’hybrid cloud, a un maggior numero di rivenditori di canale in tutte le regioni EMEA.

“Con l’accelerazione dell’adozione di ambienti IT ibridi, le organizzazioni sono costantemente alla ricerca di soluzioni di storage di hybrid cloud che siano facili da gestire e che possano supportare le applicazioni ovunque risiedano, fornendo al contempo visibilità in tempo reale senza hardware lock-in”, ha dichiarato Thore Rabe, Vice President and General Manager EMEA di Qumulo. “La soluzione software-defined e cloud native di Qumulo soddisfa i requisiti di scalabilità del Network Attached Storage e molto altro ancora, consentendo ai clienti di gestire i flussi di lavoro e i dati senza soluzione di continuità in ambienti on-premise e cloud”.

Arrow è indicata nella classifica delle aziende di Fortune 109 che guidano l’adozione di soluzioni IT potenti, pratiche e complete, combinando tecnologie e sistemi innovativi per rispondere a specifiche esigenze aziendali.

“Qumulo fornisce ai nostri rivenditori un percorso verso il cloud che combina l’analisi in tempo reale e la visibilità dei loro dati non strutturati a livello granulare”, ha sottolineato Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions di EMEA. “Questi vantaggi, uniti alla capacità di Qumulo di integrarsi con un’ampia gamma di soluzioni leader per la protezione e il backup dei dati, consentono ad Arrow di fornire soluzioni personalizzate che vanno dalla raccolta dei dati, all’elaborazione alla conservazione e che mantengono i nostri rivenditori sempre all’avanguardia nel moderno comparto del cloud ibrido”.

Qumulo è un’azienda incentrata sul canale ed è stata pensata appositamente per limitare la proliferazione di dati non strutturati e consentire alle applicazioni di fornire risultati di business basati sui dati in ambienti on-premise, ibridi e cloud. Con il software di Qumulo, gli utenti hanno la flessibilità di scegliere la migliore piattaforma di storage per il loro ambiente, includendo lo storage ibrido all-NVMe (Non-Volatile Memory Express), l’hybrid storage con accelerazione flash, l’archivio fisico, il cloud ibrido o nativo del cloud su AWS o GCP.