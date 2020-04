Arrow Electronics aggiunge a listino Arista Networks

L’accordo tra Arrow ed Arista consente di fornire ai rivenditori italiani soluzioni innovative e avanzate rispetto ai tradizionali sistemi di rete, con attenzione ai Data Center di grandi dimensioni

Arrow Electronics, fornitore globale di soluzioni tecnologiche, ha sottoscritto un accordo con Arista Networks, azienda specializzata nel Software-Driven Cognitive Cloud Networking, per avviare la distribuzione in Italia di switching innovativi per la realizzazione di infrastrutture di Data Center Software-Defined di nuova generazione.

La mission di Arista Networks è fornire soluzioni basate su reti SDN per Data Center e sistemi di High Computing. Il portfolio prevede soluzioni di switching caratterizzate da bassi consumi e ingombri ridotti con prodotti da 1/10 e 40GbE, fino a 100 GbE, che ridefiniscono i concetti di scalabilità, robustezza e rapporto prezzo-performance. Tutte le soluzioni sono idonee a realizzare Data Center Software-Defined di ultima generazione, mentre il cuore del sistema è l’Extensible Operating System (EOS), uno dei sistemi operativi più avanzati al mondo.

Oggi che la velocità dei Data Center è aumentata progressivamente, e che i modelli di lavoro e le tecnologie quali smart working, BYOD e IoT richiedono di operare in tempo reale, servono strumenti in grado di gestire l’elevata massa critica dei dati, di migliorare l’esperienza degli utenti nell’accesso e fruizione delle informazioni, ottimizzando i carichi dei server. Integrando EOS e CloudVision di Arista con le funzionalità estese dei software di sicurezza, i rivenditori che si rivolgono ad Arrow, possono offrire ai propri clienti scalabilità e controllo superiori, mappando ogni architettura di sicurezza in corrispondenza con i requisiti del traffico di rete.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Arista Networks tra i vendor a listino e di offrire soluzioni che consentano la gestione e l’automazione della sicurezza per i Data Center e le reti cloud di rivenditori e system integrator, nostri clienti – ha dichiarato Michele Puccio, Sales Director di Arrow Enterprise Computing Solutions Italia -. Vogliamo consentire ai rivenditori di accrescere la fiducia negli investimenti tecnologici esistenti e nell’offerta delle soluzioni per le reti SDN scalabili e sicure, con la consapevolezza che le soluzioni di sicurezza sono convalidate proattivamente e pronte per l’implementazione. I prodotti di Arista riducono sensibilmente i tempi di attivazione e la necessità di supporto tecnico, offrendo allo stesso tempo un’interoperabilità potenziata per una sicurezza end-to-end più efficace e reattiva.”